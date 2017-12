Borsa | 2017 in crescita per Milano | la capitalizzazione aumenta del 23%

Borsa - Fca regina a Piazza Affari nel 2017 con un +73% : Roma, 29 dic. (askanews) - E' Fca la regina 2017 di Piazza Affari. Tra i titoli principali che compongono il paniere del Ftse Mib, Fca ha realizzato un rialzo del 73,55%. A poca distanza Stm con un ...

Borsa - Fca regina a Piazza Affari nel 2017 con un +73% : Roma, 29 dic. (askanews) E' Fca la regina 2017 di Piazza Affari. Tra i titoli principali che compongono il paniere del Ftse Mib, Fca ha realizzato un rialzo del 73,55%. A poca distanza Stm con un ...

Borsa - in rialzo il controvalore degli scambi del 29/12/2017 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,56 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,47 miliardi della seduta precedente. I ...

Borsa Europa : 2017 - Zurigo batte Milano : (ANSA) - Milano, 29 DIC - A parte la corsa di Vienna (+30%, ma è un listino dalla scarsa capitalizzazione) la Borsa europea migliore del 2017 è stata Zurigo, con il mercato svizzero che ha vinto sul ...

Borsa Europa : 2017 - Zurigo batte Milano : Milano, 29 DIC - A parte la corsa di Vienna (+30%, ma è un listino dalla scarsa capitalizzazione) la Borsa europea migliore del 2017 è stata Zurigo, con il mercato svizzero che ha vinto sul filo di ...

Borsa Europa : 2017 - Zurigo batte Milano : (ANSA) - Milano, 29 DIC - A parte la corsa di Vienna (+30%, ma è un listino dalla scarsa capitalizzazione) la Borsa europea migliore del 2017 è stata Zurigo, con il mercato svizzero che ha vinto sul ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : chiusura a -1 - 21% - Ubi Banca a -2 - 09% (29 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta dell'anno. In agenda pochi dati provenienti dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 17:37:00 GMT)

Borsa Milano - performance solida e record IPO nel 2017 : (TeleBorsa) - Si sta chiudendo un anno da record per la Borsa di Milano , che non solo ha messo a segno una solida performance ( FTSE MIB +15,5%), che nulla ha da invidiare alle altre Euroborse, ma ...

Borsa Milano - performance solida e record IPO nel 2017 : Si sta chiudendo un anno da record per la Borsa di Milano , che non solo ha messo a segno una solida performance ( FTSE MIB +15,5%), che nulla ha da invidiare alle altre Euroborse, ma anche in termini ...

Borsa - nel 2017 il valore sale a 644 - 3 miliardi : +22 - 7% sul 2016 : La capitalizzazione delle 339 società quotate sui mercati di Borsa Italiana nel 2017 è di 644,3 miliardi di euro, +22,7% rispetto alla fine del 2016, pari al 37,8% del Pil. Lo si legge nella Review ...

1 minuto in Borsa 29 dicembre 2017 - video : (TeleBorsa) - Seduta no per la Borsa di Milano , che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Unica Blue Chip di Milano a ottenere ...

1 minuto in Borsa 29 dicembre 2017 : Seduta no per la Borsa di Milano , che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Unica Blue Chip di Milano a ottenere un buon ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Bper a -1 - 2% - Saipem a +0 - 3% (29 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta dell'anno. In agenda pochi dati provenienti dall'Europa.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari all'ultima seduta dell'anno (29 dicembre 2017) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta dell'anno. In agenda pochi dati provenienti dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 03:23:00 GMT)