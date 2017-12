Bombe italiane su civili in Yemen | Farnesina | commercio regolare

Yemen - l'inchiesta del New York Times : "Bombe italiane vendute all'Arabia Saudita e usate sui civili" : Il reportage mostra le presunte prove fotografiche dell'uso di queste armi contro i civili e ricostruisce il loro tragitto dagli stabilimenti sardi fino in Yemen. Un senatore M5s: "Ho fornito materiale ai giornalisti"

Armi italiane all’Arabia Saudita - New York Times : “Quelle Bombe uccidono i civili in Yemen. Ecco il viaggio dalla Sardegna” : Da Domusnovas, vicino a Iglesias, in Sardegna, fino a Ta’if e Jeddah, in Arabia Saudita, per finire a uccidere nei territori di conflitto dello Yemen. Le bombe dell’aviazione Saudita che hanno provocato più di 10mila vittime nella guerra yemenita riportano spesso lo stesso codice di fabbricazione: A4447. Produzione italiana, stabilimenti della Rwm, Domusnovas, Sardegna. Un affare, spiega l’inchiesta di prima pagina del New York Times “bombe ...

