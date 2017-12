Bombe italiane in Yemen Video | Nyt | Prodotte in Sardegna e usate sui civili

Nyt : "Bombe italiane usate in Yemen" : 20.10 Un reportage del New York Times ipotizza la vendita di armi italiane all'Arabia Saudita."Bombe italiane,morti yemenite",titola un video pubblicato online Le armi sarebbero prodotte in Sardegna, nel Sulcis ed esportate in Arabia Saudita per essere usate anche contro civili nello Yemen,martoriato dalla guerra civile. La normativa italiana proibisce la vendita di armi in Paesi coinvolti in conflitti. "L'Italia osserva il diritto nazionale e ...

