Bollette | tariffe | benzina e tasse Stangata da mille euro nel 2018 I rincari in arrivo

Bollette - tariffe - benzina e tasse Stangata da mille euro nel 2018 I rincari in arriivo col nuovo anno : Il 2018 sta per partire e già le tasche degli italiani rischiano di ritrovarsi alleggerite di quasi mille euro. Tra rincari di tariffe, maggiori costi e incrementi delle imposte il conto si farà sempre più salato, soprattutto per le famiglie a reddito medio-basso. A gennaio scattano aumenti per le Bollette di luce e gas, seguiranno pedaggi autostradali, tariffe professionali, Tari, imposta sulle "rendite finanziarie" e costi di trasporto. E per ...

Tariffe - dal 1° gennaio aumentano le Bollette : elettricità 5 - 3% - gas 5% : A gennaio 2018 aumentano le bollette di gas e luce. L’incremento, spiega l’Autorità per l’energia, sarà di +5,3% per le forniture elettriche mentre per quelle gas del +5%. Nel dettaglio, spiega l’Authority di settore, l’aumento per l’energia elettrica è determinato dalla crescita dei costi di approvvigionamento, che contribuisce per circa +3,8% alla variazione complessiva della spesa per il cliente tipo. Rincaro che al suo interno ...

Bollette - pedaggi e tariffe : tutti gli aumenti del 2018. 'Una stangata da 952 euro' : Anno nuovo, stangata nuova. Con il 2018 arriva il consueto aumento di prezzi e tariffe che toccherà quota +952 euro annui per una famiglia media. 'Si profilano ulteriori salassi per le tasche dei ...

Bollette - pedaggi e tariffe. La stangata di Capodanno : Con l’anno nuovo arrivano raffiche di rincari sulle Bollette, sui pedaggi e sulle altre tariffe: l’Adusbef prevede 591 euro aggiuntivi per queste voci, che salgono a +952 euro sulla famiglia italiana media aggiungendo le spese extra per i prodotti di consumo. E Nomisma Energia fa sponda vaticinando un +5% nelle Bollette del gas dal mese di gennaio ...

Bollette a 28 giorni - crescita tariffe per tutti da Gennaio pur con stop ufficiale. : Gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi alla misura. Se non lo fanno devono rimborsare 50 euro ogni cliente più 1 euro per ogni giorno che passa a partire.

Bollette 28 giorni - stop beffa? Potremmo pagare di più con aumenti delle tariffe : Bollette 28 giorni, stop beffa? Potremmo pagare di più con aumenti delle tariffe Governo conferma stop a fatture di 4 settimane senza rimborsi retroattivi, e i gestori annunciano battaglia: ecco perché la manovra sembra una beffa. Simona Ruffini Esperto di Cronaca S. Ruffini Segui Segui gia' Curato da Marco Mancini ...