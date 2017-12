Bollette | rincari da gennaio | +5 | 3% per l' elettricità | +5% per gas | 952 euro a famiglia

Bollette - rincari da gennaio : +5 - 3% per l'elettricità - +5% per gas : Dal prossimo primo gennaio la famiglia tipo registrerà un incremento del +5,3% per le forniture elettriche mentre per quelle gas del +5%. È quanto prevede l'aggiornamento delle...

Energia - da gennaio rincari nelle Bollette : +5 - 3% per l'elettricità - +5% per il gas : MILANO - rincari in vista per le bollette degli italiani. Secondo quanto indicato dall'Autorità per l'Energia a proposito, dal prossimo primo gennaio la famiglia tipo registrerà un incremento del +5,3%...

Anno nuovo - vita vecchia. Arrivano i rincari per Bollette e pedaggi : Aumentano bollette, pedaggi e tariffe. L'Adusbef si lancia in una stima di 591 euro di rincari che scattano con il nuovo Anno, che salgono a 952 euro per la famiglia italiana media aggiungendo le spese extra per i prodotti di consumo."Dalle bollette della luce, destinate ad aumentare, come segnalato al Governo e dall'Autorità per l'energia per 22 milioni di famiglie dal 1 gennaio 2018, in previsione del processo di riforma delle tariffe, ...

Bollette - il trucco dei colossi tlc Stop ai 28 giorni? Pronti i rincari Ecco come funziona il "giochetto" : Recepita dalla Legge di Bilancio 2018 la norma che dà tempo fino al 4 aprile alle compagnia di telefonia mobile e fissa e di pay-tv di tornare dalle Bollette a 28 giorni a quelle mensili o multiple di un mese. Possibili anche rimborsi in caso di inadempienza, ma chi si attendeva sconti resta deluso: gli aumenti applicati in questi mesi resteranno e i rimborsi scatteranno solo in caso di mancato adeguamento al “nuovo” regime. Così i milioni di ...

Austria - esplode impianto di gas : forniture Russia-Italia interrotte. Bollette - rincari immediati del 50% : Dopo l'incidente avvenuto in Austria lungo il gasdotto Russia-Italia, il Belpaese rischia di restare senza gas: per questo il ministero dell'Economia e dello Sviluppo dichiarerà lo stato di emergenza. 'Oggi c'è stato un incidente in un punto di snodo del gas in Austria , per cui abbiamo un problema serio di forniture, in particolare sul ...

Bollette a 28 giorni clausole potrebbe essere modificate. Allarme rincari : Dura posizione del ministro Carlo Calenda: i contratti in essere non si cambiano. Sanzioni per i gestori che non si adeguano al cambio dei tempi della fatturazione.

Bollette luce e gas : due ragioni per in autunno-inverno rincari molto forti. : Sia il gas che la luce costeranno di più questo autunno e inverno per riscaldare le case e gli uffici. Vediamo il perchè.