Bollette più salate da gennaio | scattano gli aumenti per luce e gas

Bollette luce e gas : da gennaio saranno più care. Aumento del 5% : ROMA Aumentano le Bollette di luce e gas. Secondo quanto indicato dall'Autorità per l'Energia, dal prossimo primo gennaio la famiglia tipo registrerà un incremento del +5,3% per le forniture ...

Salasso Bollette nel 2018 : 952 euro in più a famiglia : I prezzi delle materie prime, che sono ancora relativamente bassi (a parte impennate come quella registrata dal greggio ieri), non sembrano condizionare la bolletta degli italiani. Con il nuovo anno ...

Bollette energia e servizi - stop ai maxi-conguagli : dopo 2 anni non si paga più : Se dopo un paio di anni arriva un maxi conguaglio sulla bolletta dell'energia, niente sarà dovuto. Si tratta di quelle "super Bollette" che ogni tanto arrivano a casa dei consumatori, che servirebbero a pareggiare la differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto è stato pagato in base alle stime di consumo.Già perché quello che noi paghiamo ogni volta non è il consumo effettivo, ma quello che si stima abbiamo consumato fino a quel ...

Bollette telefoniche - un milione di italiani e più non paga. Conseguenze pesanti : Non pagare le Bollette telefoniche potrebbe rappresentare un problema non solo legale, ma anche pratico. I rischi sono tanti e coinvolgono anche i familiari.

Bollette più basse e sgravi dall'Europa per chi ricostruisce case a risparmio energetico : Dal nostro inviato BRUXELLES - Benessere, energia e salute, la casa del futuro a basso consumo energetico, non sarà solo accogliente, ma anche risparmiosa. La scelta è scritta nel futuro dell'Europa e ...

Bollette più care per il prossimo inverno 2017-2018 : Anche se questi mesi autunnali sono stati caratterizzati da un clima piuttosto temperato, l’inverno ormai alle porte porterà con sé una novità sicuramente poco gradita ai consumatori: le tariffe dell’energia elettrica e del gas subiranno un cospicuo aumento. Di conseguenza, prepariamoci ad un inverno meteorologicamente freddo, ma “caldo” per i portafogli. I motivi del rincaro-Bollette Se ci ritroveremo con Bollette gas e luce più alte del solito ...

Bollette 28 giorni - stop beffa? Potremmo pagare di più con aumenti delle tariffe : L'iniziale entusiasmo per l'impegno del governo contro le Bollette di 28 giorni sembra spegnersi in queste ore. Con l'emendamento al decreto fisco della legge di bilancio 2018, l'esecutivo si era infatti impegnato a rendere illegale la pratica delle fatture di 4 settimane. La battaglia contro i gestori della telefonia fissa, fibra e adsl, sembrava vinta. Tuttavia il risvolto che sta prendendo la questione sembra non essere affatto positivo per ...

Bollette a 28 giorni : multe più pesanti richieste a Parlamento da Agcom e Autorità : L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sollecita l'intervento del Parlamento per l'approvazione di norme che le diano un maggior potere sanzionatorio.