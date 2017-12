Berlusconi | Il governo è stato insufficiente Il Pd? La sfida è tra noi e M5S

Intervista a Berlusconi : "È stato un governo insufficiente. Il Pd? La sfida è tra noi e M5S. Ecco la nostra flat tax" : Come li si riavvicina alla politica? "Gli italiani hanno di fronte tre ipotesi: quella della rassegnazione, quella del voto di protesta per il disgusto nei confronti di questa politica e di questi ...

Berlusconi : "Vinceremo le elezioni e conquisteremo il governo del Paese" : Il leader di Forza Italia è sicuro che il suo partito sarà il primo della coalizione di centrodestra e assicura: "I sondaggi continuano a migliorare"

Berlusconi : "Vinceremo le elezioni e andremo al governo" : "Il mio partito sarà il primo della coalizione. Mancano due mesi alle elezioni e i sondaggi continuano a migliorare"

Silvio Berlusconi : "Io sono in campo per evitare che al governo vadano gli irresponsabili del M5S" : Berlusconi anzi guarda avanti e fa sapere di aver pronti anche dei nomi per la squadra dell'esecutivo: "Persone " mette in chiaro " che non hanno mai fatto politica ma che vengono dal mondo delle ...

La proposta di Berlusconi : Un governo di Cavalieri : «Il mio programma elettorale credo sia sufficientemente rock. Resto in campo per la responsabilità e l'amore che sento per il mio Paese». Silvio Berlusconi, ospite di Radio 105 a «105 Friends» da Tony & Ross parla dei lavori in corso nel centrodestra in vista delle elezioni. E traccia un primo identikit della sua futura squadra di governo. «Pensiamo a una maggioranza di ministri non ...

Berlusconi : governo di Cavalieri Lavoro : 13.38 Il nostro sarà un governo di "Cavalieri del Lavoro". I ministri saranno persone che non vengono dalla politica, ma dal mondo delle professioni. Così il leader FI Berlusconi a Radio 104. "I politici non mantengono le promesse, io sì". "Faremo un grande piano Marshall da 3 a 5 miliardi per la Sicilia,per farla risorgere"...

Berlusconi : governo di Cavalieri Lavoro : 13.38 Il nostro sarà un governo di "Cavalieri del Lavoro". I ministri saranno persone che non vengono dalla politica, ma dal mondo delle professioni. Così il leader FI Berlusconi a Radio 104. "I politici non mantengono le promesse, io sì". "Faremo un grande piano Marshall da 3 a 5 miliardi per la Sicilia,per farla risorgere". "L'Europa deve rispondere in modo concreto alle esigenze dei cittadini. E' necessario ammodernarla,ma nonostante tutto ...

Quell'ex missino moderato che governò con Berlusconi : Un tipo tosto, certo, e con un ben caratterino ma, come dice Pier Ferdinando Casini, «Altero era un grande amico di tutti noi». Una vita sempre a destra, dalla Fiamma al Cavaliere, ma ora lo piangono anche da sinistra perché, come riconosce Massimo D'Alema, «era un avversario corretto e leale». Un toscano di costa aperto e simpatico, sanguigno e dalla battuta veloce: Altero Matteoli non era un tipo ...

Berlusconi : «Se nessuno vince avanti con governo Gentiloni Mussolini? Proprio dittatore non era» Diretta video : L’annuale incontro per il volume del giornalista di «Porta a Porta» diventa un’occasione per fare il punto sulla situazione politica del centrodestra e del Paese

Elsa Fornero : 'Silvio Berlusconi? Ha acquisito saggezza - gli servirà a tenere Matteo Salvini lontano dal governo' : Silvio Berlusconi? 'Sembra essere diventato saggio, una saggezza che quando ha governato non aveva ancora acquisito, si vede che si impara sempre nella vita. E sono convinta che la saggezza di ...

Berlusconi : governo centrodestra con 8 politici - Salvini d'accordo : Roma, 12 dic. (askanews) Con la vittoria del centrodestra ci sarà un governo di 20 persone 'forse qualcosa di più', di questi soltanto 8 saranno politici, '3 a noi, 3 alla Lega e 2 a Fratelli d'Italia'...

Berlusconi : governo centrodestra con 8 politici - Salvini d'accordo : Roma, 12 dic. (askanews) - Con la vittoria del centrodestra ci sarà un governo di 20 persone "forse qualcosa di più", di questi soltanto 8 saranno politici, "3 a noi, 3 alla Lega e 2 a Fratelli d'...

Renzi riesuma lo spread per insultare Berlusconi "Con lui mai al governo" : In verità, il leader Pd riserva giudizi forse più duri a quelli che vogliono collocarsi alla sua sinistra, e ironizza sul debutto in politica del presidente del Senato Grasso (seguito a ruota dalla ...

Renzi : 'Mai un governo con Berlusconi'. Fake news : il Cav. difende Putin : Il segretario dem assicura che il Pd non farà un governo con Forza Italia, anche perché Berlusconi è come Mr Spread, sta ripromettendo le stesse cose del 1994 perche' non le ha mai fatte. Intanto il ...