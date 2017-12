Berlusconi : Il governo è stato insufficiente. Il Pd? La sfida è tra noi e M5S : Silvio Berlusconi boccia Paolo Gentiloni e il suo entourage. "Il voto all'anno di governo - mette subito in chiaro - è certamente insufficiente sul piano dei risultati". Pur non nascondendo la "personale cortesia del premier", in una intervista al Corriere della Sera, il leader di Forza Italia attacca duramente l'esecutivo accusandolo di essere stato "il quarto governo consecutivo sul quale ...

Intervista a Berlusconi : "È stato un governo insufficiente. Il Pd? La sfida è tra noi e M5S. Ecco la nostra flat tax" : Come li si riavvicina alla politica? "Gli italiani hanno di fronte tre ipotesi: quella della rassegnazione, quella del voto di protesta per il disgusto nei confronti di questa politica e di questi ...

Berlusconi : "Vinceremo le elezioni e conquisteremo il governo del Paese" : Il leader di Forza Italia è sicuro che il suo partito sarà il primo della coalizione di centrodestra e assicura: "I sondaggi continuano a migliorare"

Silvio Berlusconi : "Io sono in campo per evitare che al governo vadano gli irresponsabili del M5S" : Berlusconi anzi guarda avanti e fa sapere di aver pronti anche dei nomi per la squadra dell'esecutivo: "Persone " mette in chiaro " che non hanno mai fatto politica ma che vengono dal mondo delle ...

La proposta di Berlusconi : Un governo di Cavalieri : «Il mio programma elettorale credo sia sufficientemente rock. Resto in campo per la responsabilità e l'amore che sento per il mio Paese». Silvio Berlusconi, ospite di Radio 105 a «105 Friends» da Tony & Ross parla dei lavori in corso nel centrodestra in vista delle elezioni. E traccia un primo identikit della sua futura squadra di governo. «Pensiamo a una maggioranza di ministri non ...

Berlusconi : governo di Cavalieri Lavoro : 13.38 Il nostro sarà un governo di "Cavalieri del Lavoro". I ministri saranno persone che non vengono dalla politica, ma dal mondo delle professioni. Così il leader FI Berlusconi a Radio 104. "I politici non mantengono le promesse, io sì". "Faremo un grande piano Marshall da 3 a 5 miliardi per la Sicilia,per farla risorgere"...

Quell'ex missino moderato che governò con Berlusconi : Un tipo tosto, certo, e con un ben caratterino ma, come dice Pier Ferdinando Casini, «Altero era un grande amico di tutti noi». Una vita sempre a destra, dalla Fiamma al Cavaliere, ma ora lo piangono anche da sinistra perché, come riconosce Massimo D'Alema, «era un avversario corretto e leale». Un toscano di costa aperto e simpatico, sanguigno e dalla battuta veloce: Altero Matteoli non era un tipo ...

Berlusconi : «Se nessuno vince avanti con governo Gentiloni Mussolini? Proprio dittatore non era» Diretta video : L’annuale incontro per il volume del giornalista di «Porta a Porta» diventa un’occasione per fare il punto sulla situazione politica del centrodestra e del Paese

Elsa Fornero : 'Silvio Berlusconi? Ha acquisito saggezza - gli servirà a tenere Matteo Salvini lontano dal governo' : Silvio Berlusconi? 'Sembra essere diventato saggio, una saggezza che quando ha governato non aveva ancora acquisito, si vede che si impara sempre nella vita. E sono convinta che la saggezza di ...

Berlusconi : governo centrodestra con 8 politici - Salvini d'accordo : Roma, 12 dic. (askanews) Con la vittoria del centrodestra ci sarà un governo di 20 persone 'forse qualcosa di più', di questi soltanto 8 saranno politici, '3 a noi, 3 alla Lega e 2 a Fratelli d'Italia'...

Renzi riesuma lo spread per insultare Berlusconi "Con lui mai al governo" : In verità, il leader Pd riserva giudizi forse più duri a quelli che vogliono collocarsi alla sua sinistra, e ironizza sul debutto in politica del presidente del Senato Grasso (seguito a ruota dalla ...