Beautiful | anticipazioni USA | il vero figlio di Liam attore per un giorno

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Un piccolissimoha esordito da poco in The Bold and The. Ovviamente si sta parlando delle puntate americane. Negli Stati Uniti, a differenza dell’Italia, la soap opera non si è fermata per le festività natalizie. Così i fan d’oltreoceano hanno continuato ad assistere a colpi di scena e novità. Fra queste, appunto, l’entrata nel cast di un meraviglioso bambino. Chi è? E che ruolo avrà? Andiamo a scoprirlo! ‘’, il futurodie Steffy Come sappiamo, Steffy è incinta e, incerta sulla paternità del suo bambino, ha fatto su consiglio di Bill il test del DNA. Dai risultati, la ginecologa riscontrerà varie affinità tra il materiale genetico dei due “padri” e si renderà conto della delicatezza della situazione. TODAY: Steffy’s obstetrician realizes that there is a similar pattern in the blood results of her DNA ...