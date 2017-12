Basket | Eurolega 2017-2018 | l’Olimpia spera ma perde in casa contro la Stella Rossa

Basket - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - NBA - Serie A e Qualificazioni Mondiali… : Il 2018 è alle porte. Sarà un anno da non perdere per gli appassionati della palla a spicchi, con tantissime partite per tutti i gusti. Si comincerà già il primo giorno del nuovo anno, quando scenderà in campo la Serie A. La regular season del massimo campionato italiano proseguirà fino al 9 maggio 2018: il girone d’andata terminerà il 14 gennaio, determinando le otto che si giocheranno la Coppa Italia, in programma a Firenze dal 15 al 18 ...

Basket - Eurolega : Milano aspetta la Stella Rossa e guarda al futuro : Milano chiude l'anno solare al Forum contro la Stella Rossa Belgrado che, sulla stagione in corso, significa giro di boa in Europa. Servirebbe battere i serbi e poi programmare un girone di ritorno ...

Basket Eurolega - Milano spreca e Malaga ringrazia vincendo al fotofinish : Malaga (Spagna), 22 dicembre 2017 – Coach Simone Pianigiani alla vigilia aveva messo in guardia i suoi giocatori sull'importanza di limitare le palle perse e concedere pochi rimbalzi d'attacco ad una ...

Basket - Eurolega : la difesa fa volare il Real - il McLean show fa impazzire l'Olympiacos : Continua il momento magico delle greche, tre vittorie consecutive invece per Real Madrid e Malaga che ridanno slancio alla propria classifica. Questi ed altri i temi dopo il doppio turno settimanale ...

Basket - Eurolega 2017-2018 : Milano sciupa tutto nel finale. Olimpia battuta in volata a Malaga : Neanche il tempo di tornare a vincere che Milano conosce nuovamente la sconfitta, la decima in 14 partite della sua Eurolega. Dopo il successo di due giorni fa sul Baskonia, l’Olimpia è stata battuta a Malaga per 74-71, non senza rimpianti, aldilà dello scarto davvero minimo. La squadra di Simone Pianigiani, pur non avendo disputato una partita eccellente, è riuscita a condurre a lungo nel punteggio, sciupando però tutto nel quarto ...

Basket : i risultati di Eurolega - Champions League ed Eurocup : Bologna, 21 dicembre 2017 - E' stato un mercoledì di coppa decisamente intenso per le italiane – erano in campo in sette dopo il match giocato e perso ieri dall'Orlandina contro l'Elan Chalon – che ...

Basket - Eurolega : Milano-Vitoria 92-85 : Milano-Vitoria BASKONIA 92-85 (27-25, 49-37; 76-58) Torna a sorridere in Europa, dopo 4 stop consecutivi, l'Olimpia che doma il Baskonia e lascia ad Efes e Valencia l'ultimo posto in classifica. ...

Basket femminile - Eurolega 2017-2018 : secondo k.o. di fila per il Famila Schio. Ad Istanbul passa il Fenerbahce : Seconda sconfitta consecutiva per il Famila Schio nell’Eurolega di Basket femminile 2017-2018. La squadra veneta è stata battuta in trasferta ad Istanbul dal Fenerbahce, che ha prevalso per 83-77 al termine di un incontro che le padrone di casa hanno preso in mano nel secondo quarto senza più voltarsi indietro. Un k.o. che comunque non pregiudica la classifica di Schio, che rimane al quarto posto (l’ultimo utile per la qualificazione ...

