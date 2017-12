Autostrade - rincari dal 1° gennaio : Dal primo gennaio 2018, in base a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, l'adeguamento tariffario di competenza di Autostrade per l'Italia è pari all'1,51% . Lo rende noto Autostrade per l'Italia in un comunicato precisando che tale incremento, in ...