Autostrade | pedaggi più cari da gennaio | da 10 centesimi a due euro Gli esempi Aumentano

Autostrade - aumentano i pedaggi dal 2018 : +8% per la Milano-Torino - : Il rialzo dei pedaggi comunicato dal ministero dei Trasporti. Balzo del 52% dper i 31 chilometri della Aosta Ovest-Morgex, +13,91% per la Milano Serravalle-Milano Tangenziali, +12,89% per la Strada ...