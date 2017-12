Attese positive per Brunello Cucinelli

Attese positive per Ralph Lauren : Chiusura del 21 dicembre Brillante rialzo per la maison statunitense , parte dello S&P-500 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,38%. Operatività odierna: ...

Attese positive per Carnival : Chiusura del 19 dicembre Brillante rialzo per la società con sede a Miami proprietaria di Costa Crociere , parte del FTSE 100 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno ...

Attese positive per LVMH : Chiusura del 13 dicembre Seduta positiva per la holding francese , tra i componenti del CAC40 , che avanza bene e porta a casa un +0,22%. Operatività odierna: A livello operativo, si evidenzia l'...

Attese positive per Alphabet : Chiusura dell'11 dicembre Seduta positiva per Alphabet , tra i componenti del Nasdaq 100 , che avanza bene e porta a casa un +0,25%. Operatività odierna: Le indicazioni operative suggeriscono un ...

Attese positive per Schlumberger N.V : Chiusura dell'8 dicembre Brillante rialzo per Schlumberger N.V , parte dello S&P 100 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,34%. Operatività odierna: Dal punto ...

Attese positive per Damiani : Chiusura del 6 dicembre Seduta positiva per la società che produce gioielli , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , che avanza bene e porta a casa un +0,75%. Operatività odierna: Operativamente,...

Attese positive per Italgas : Chiusura del 5 dicembre Seduta positiva per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa. , tra i componenti del FTSE MIB , che avanza bene e porta a casa un +1,25%. ...

Attese positive per 3M : Chiusura del 28 novembre Seduta positiva per il colosso industriale , tra i componenti del Dow Jones , che avanza bene e porta a casa un +0,74%. Operatività odierna: A livello operativo, 3M è da ...

Attese positive per Essilor : Chiusura del 28 novembre Seduta positiva per il produttore di lenti e apparecchiature oftalmiche , tra i componenti del CAC40 , che avanza bene e porta a casa un +0,23%. Operatività odierna: Le ...

Attese positive per Beni Stabili : Chiusura del 27 novembre Seduta positiva per la società immobiliare , tra i componenti del FTSE Italia All-Share , che avanza bene e porta a casa un +0,47%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si ...

Attese positive per ElringKlinger : Chiusura del 24 novembre Seduta positiva per il produttore tedesco di parti di ricambio per auto , tra i componenti del MDAX , che avanza bene e porta a casa un +0,14%. Operatività odierna: L'analisi ...

Attese positive per Linde : Chiusura del 21 novembre Seduta positiva per la società specializzata nella produzione di gas industriali , tra i componenti del DAX30 , che avanza bene e porta a casa un +0,79%. Operatività odierna: ...

Attese positive per Wyndham Worldwide : Chiusura del 6 novembre Seduta positiva per Wyndham Worldwide , tra i componenti dello S&P-500 , che avanza bene e porta a casa un +0,12%. Operatività odierna: Lo status tecnico di Wyndham Worldwide ...

Attese positive per Unibail-Rodamco : Chiusura del 24 ottobre Seduta positiva per Unibail-Rodamco , tra i componenti dell' AEX , che avanza bene e porta a casa un +0,8%. Operatività odierna: Il quadro operativo implica un'indicazione di ...