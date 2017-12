Atletico Madrid | Gil Marin | ' Griezmann? Peggio perdere Simeone'

Atletico Madrid Juventus / Streaming video e tv - risultato finale (0-1). Bianconeri ai quarti! (Liga Promises) : Atletico Madrid Juventus: Streaming video e tv, risultato e orario di inizio della replica della partita valida nella 2^ giornata della Liga Promises, torneo dedicato agli Under 12. (Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:08:00 GMT)

Ancora occhi su Vrsaljko - ma l’Atletico Madrid resiste : Continua la caccia del calciomercato Napoli a Sime Vrsaljko: il terzino croato sembra essere diventato davvero l’obiettivo irraggiungibile per Giuntoli, che sta provando a prenderlo anche più di quanto non ci abbia provato lo scorso anno. E’ nota la storia della scorsa estate, quando Vrsaljko dal Sassuolo era l’obiettivo designato per la fascia destra ma […] L'articolo Ancora occhi su Vrsaljko, ma l’Atletico ...

Calciomercato Napoli - arriva Vrsaljko? La decisione definitiva dell’Atletico Madrid : Diego Simeone ha scelto: Sime Vrsaljko resta, Yannick Ferreira-Carrasco puo’ partire. L’Atletico Madrid, che dall’1 gennaio potra’ finalmente contare su Vitolo e Diego Costa una volta scaduto l’embargo Fifa, ha bisogno di fare cassa e le cessioni preventivate di Vietto e Gaitan non possono bastare. Ne serve almeno un’altra e se fino a qualche giorno fa l’indiziato numero uno sembrava il croato ex di ...

Espanyol - 'assist' al Barcellona : Garcia stende l'Atletico Madrid : Impresa dell'Espanyol che, nell'anticipo della 17/a giornata della Liga, fa un grosso favore ai cugini del Barcellona, battendo l'Atletico Madrid secondo in classifica, che resta così a -6 dalla vetta ...

L’Atletico Madrid approva il bilancio 16-17 e punta a 347 milioni di entrate : bilancio Atletico Madrid approvato per la stagione 2016-2017. Per il prossimo anno si punta ad entrate per 347 milioni e ad un aumento di capitale. L'articolo L’Atletico Madrid approva il bilancio 16-17 e punta a 347 milioni di entrate è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L’Atletico Madrid denuncia il Barcellona alla Fifa per aver contattato Griezmann : L'Atleti ritiene che le mosse attribuite al Barcellona (che smentisce) possano alterare il corretto svolgimento del campionato spagnolo. L'articolo L’Atletico Madrid denuncia il Barcellona alla Fifa per aver contattato Griezmann è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atletico Madrid - nel 2018-2019 si cambia : la seconda maglia sarà blu con inserti rossi : Anticipazioni seconda maglia Atletico Madrid 2018-2019. L’Atletico Madrid sta finora disputando una stagione caratterizzata da qualche alto e basso di troppo, ma nonostante l’amarezza per l’eliminazione nella fase a gironi di Champions League la formazione di Simone vuole chiudere al meglio questa annata in Liga ed Europa League. Già da ora possiamo però farci un’idea […] L'articolo Atletico Madrid, nel 2018-2019 si ...

Video gol : Atletico Madrid-Alaves 1-0 | Highlights Liga : .Quarto successo consecutivo per l'Atletico Madrid nella Liga spagnola. La squadra di Diego Simeone oggi si è imposta 1-0 sull'Alaves ed ha così approfittato della sconfitta del Valencia contro l'Eibar, portandosi al secondo posto a +2 sulla squadra di Marcelino e -3 dal Barcellona di Valverde, impegnato domani contro il Deportivo La Coruna terzultimo in classifica. I colchoneros si sono anche portati momentaneamente a +5 sul Real Madrid, che ...

Liga - Valencia ko - l'Atletico Madrid torna secondo : 1-0 all'Alaves : ROMA - È festa grande a Madrid: mentre il Real festeggia la vittoria del Mondiale per club ad Abu Dhabi ( 1-0 al Gremio ), i cugini dell' Atletico vincono contro l' Alaves con lo stesso risultato ...

Pres. Atletico Madrid : 'Griezmann? Se gli offrono il doppio dell'ingaggio...' : Antoine Griezmann lascerà l' Atletico Madrid , una conferma implicita arriva anche dal presidente Enrique Cerezo : 'Se un giocatore mi chiede di partire - riporta Sport - è perché ha offerte economiche migliori altrove. Non conosco nessuno che resti nella sua azienda se un'altra gli offre il doppio del suo ingaggio'.

Calciomercato Inter - Pastore rifiuta l'Atletico Madrid. L'argentino vuole la Serie A : Mi spiace per Montella' LIVE Inter-Udinese, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni Mercato Inter: Wanda Nara: 'Icardi al Real Madrid ? Non dico no ma lui rimarrebbe' Mercato Inter: ...