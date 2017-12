Atletica | Tamberi e Trost in Sudafrica Meucci in Maratona a Otsu Gimbo | “Caviglia a

Atletica - l’Italia aspetta Gianmarco Tamberi! Gimbo per una nuova esplosione - tra Mondiali indoor ed Europei : L’Italia dell’Atletica leggera si affida a Gianmarco Tamberi, la stella più talentuosa del nostro movimento, una vera e propria icona, non solo per quanto riguarda le prestazioni in pedana, ma anche per il suo modo di esporsi, per la sua capacità di fare breccia in mezzo al pubblico, per le sue doti mediatiche e istrioniche con le quali è riuscito a farsi conoscere ed apprezzare. Nel 2017 funesto per gli azzurri, la medaglia di ...

Atletica - Italia : serve una scossa nel 2018! Tutti i nomi su cui puntare : ritorno Tamberi - promessa Tortu - conferma Palmisano : Il 2017 dell’Atletica è stato letteralmente orribile culminato con dei Mondiali disastrosi che ci hanno portato in dote soltanto il bronzo di Antonella Palmisano nella 20km di marcia ma soprattutto nemmeno una finale raggiunta nelle gare all’interno dello stadio, peggior risultato di Tutti i tempi. La speranza è che il nuovo anno porti con sé qualche luce in più e qualche risultato importante agli Europei, in programma a Berlino ...

Atletica senza Usain Bolt e Wayde Van Niekerk : chi sarà il trascinatore nel 2018? Serve l’istrione alla Gimbo Tamberi : Wayde Van Niekerk doveva essere il presunto erede mediatico di Usain Bolt ma si è infortunato giocando a rugby e salterà sostanzialmente tutto il 2018. L’Atletica leggera è alla ricerca disperata del personaggio trascinatore, ben consapevole che uno come il Fulmine nasce ogni 30 anni: un istrione nato che piace(va) tantissimo al pubblico, che stampava prestazioni inverosimili e oltre l’umano, in grado di infrangere grandi barriere in ...