Atalanta | Gasperini ripercorre il 2017 e pensa al futuro | “Io al Milan o al Torino? Ecco

Atalanta - Gasperini : “Battere il Milan dà valore al nostro cammino” : Atalanta, Gasperini: “Battere il Milan dà valore al nostro cammino” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Gasperini – “Per noi battere il Milan è un grande successo, per la classifica e perché dà ulteriore valore al nostro momento, che è davvero buono. Milano ha altre abitudini, ma è anche vero che la realtà degli ultimi campionati è ...

Calciomercato Atalanta - Gasperini show : la proposta che ha scatenato i tifosi : Calciomercato Atalanta – Momento fantastico per l’Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Milan, percorso fantastico in Serie A ed Europa League. Prova di forza dei nerazzurri, l’Atalanta ha fatto la voce grossa contro una squadra che è sì in grossa difficoltà ma che può contare su importanti valori tecnici. Un calciatore del Milan che non ha convinto fino al momento è Kessie, ...

Milan-Atalanta 0-2, Gattuso- L'Atalanta ha vinto a San Siro contro il Milan con un netto 2 a 0. Al termine del match, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

Formazioni ufficiali Milan-Atalanta : le scelte di Gattuso e Gasperini : Formazioni ufficiali Milan-Atalanta – A San Siro questa sera arriva l’Atalanta. Una gara senz’altro non semplice per il Milan che deve rifarsi dopo una debacle clamorosa come quella di Verona. La squadra di Mister Gattuso è stata in ritiro per l’intero corso della settimana, una decisione punitiva da parte della società, staremo a vedere se avrà portato frutti positivi. L’Atalanta dal canto suo viene dalla prova tra ...

Milan-Atalanta, Gasperini – Domani a 'San Siro' si giocherà Milan-Atalanta. Il calcio d'inizio sarà alle ore 18, coi rossoneri che cercano disperatamente punti e tentare di risollevare una stagione ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Milan con qualità - ma possiamo batterlo" : BERGAMO - "Sappiamo che il Milan è un'ottima squadra, anche se non sta attraversando un buon momento". Gian Piero Gasperini non si fida dei rossoneri e chiede all' Atalanta una grande prestazione per ...

Atalanta - Gasperini : 'Col Milan partita che conta molto' : Il derby lombardo dei 24 punti, aspirando a un posto al sole, tra una delusa e la solita outsider: Gian Piero Gasperini presenta la sfida del sabato tra il Milan e la sua Atalanta. 'Incontriamo un'...

Calciomercato Atalanta : svolta in mezzo al campo - Gasperini pronto a scatenarsi : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta vuole continuare a lottare su tre fronti e per farlo si affiderà anche a qualche innesto dal mercato. Con De Roon che si avvicina a grandi passi alla Lazio infatti, servirà un centrocampista di qualità da aggiungere alla rosa di mister Gasperini. Il tecnico si sa, ama dinamismo e tecnica in mediana e trovare un calciatore con queste caratteristiche non sarà certo semplice. I bergamaschi stanno ...