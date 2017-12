Ascolti TV | Giovedì 28 dicembre 2017

Ascolti TV | Giovedì 21 dicembre 2017. Panariello 21.4% - Le Tre Rose di Eva 13.8%. MasterChef 7 parte su Sky Uno dal 3%-3.3% : MasterChef 7 - Funerale a Carlo Cracco Su Rai1 Panariello sotto l’Albero ha conquistato 4.322.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 Le Tre Rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video 3.037.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo ha interessato 1.254.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.401.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Misure ...

Ascolti TV | Giovedì 21 dicembre 2017. Panariello 21.4% - Le Tre Rose di Eva 13.8% : MasterChef 7 - Funerale a Carlo Cracco Su Rai1 Panariello sotto l’Albero ha conquistato 4.322.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 Le Tre Rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video 3.037.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo ha interessato 1.254.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.401.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Misure ...

Ascolti TV | Giovedì 21 dicembre 2017 : MasterChef 7 - Funerale a Carlo Cracco Su Rai1 Panariello sotto l’Albero ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Le Tre Rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Misure Straordinarie ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | Giovedì 14 dicembre 2017. La Strada di Casa chiude al 23% e affonda Le Tre Rose di Eva (11.1%). La finale di X Factor su TV8 al 4.4% : La Strada di Casa - Sergio Rubini Su Rai1 l’ultima puntata de La Strada di Casa ha conquistato 5.677.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Le Tre Rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video 2.634.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Lazio – Cittadella ha interessato 1.245.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.327.000 spettatori (6%). Su ...

Ascolti TV | Giovedì 14 dicembre 2017. La Strada di Casa chiude al 23% e affonda Le Tre Rose di Eva (11.1%) : La Strada di Casa - Sergio Rubini Su Rai1 l’ultima puntata de La Strada di Casa ha conquistato 5.677.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 Le Tre Rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video 2.634.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Lazio – Cittadella ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Son of a ...

Ascolti tv giovedì 14 dicembre 2017 : Prime Time La strada di casa, ultima puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Lazio - Cittadella, per la Coppa Italia, ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film Son of a Gun ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Le tre rose di Eva 4 (live) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Colorado ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Quinta Colonna ha registrato ...

Ascolti TV | Giovedì 14 dicembre 2017 : La Strada di Casa - Sergio Rubini Su Rai1 l’ultima puntata de La Strada di Casa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Le Tre Rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Lazio – Cittadella ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Son of a Gun ha raccolto davanti ...

Ascolti TV | Giovedì 7 dicembre 2017. Vince La Cena di Natale (17%) - solo il 12.7% per Le Tre Rose di Eva. L’11.1% per la Prima della Scala. Crolla il TG1 alle 21 (11.4%) : La Cena di Natale Su Rai1 il film in Prima visione La Cena di Natale ha conquistato 4.052.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 la sesta puntata de Le Tre Rose di Eva ha raccolto davanti al video 2.928.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Rai2 Alla Ricerca di Nemo ha interessato 1.539.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.455.000 spettatori (7%). Su Rai3 The Imitation Game in Prima visione ...

Ascolti TV | Giovedì 7 dicembre 2017. Vince La Cena di Natale (17%) - solo il 12.7% per Le Tre Rose di Eva. L’11.1% per la Prima della Scala : La Cena di Natale Su Rai1 il film in Prima visione La Cena di Natale ha conquistato 4.052.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 la sesta puntata de Le Tre Rose di Eva ha raccolto davanti al video 2.928.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Rai2 Alla Ricerca di Nemo ha interessato 1.539.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.455.000 spettatori (7%). Su Rai3 The Imitation Game in Prima visione ...

Ascolti TV | Giovedì 7 dicembre 2017 : La Cena di Natale Su Rai1 il film in prima visione La Cena di Natale ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la sesta puntata de Le Tre Rose di Eva ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 The Imitation Game in prima visione ha raccolto davanti al video ...

Ascolti tv giovedì 7 dicembre 2017 : Prime Time Il film La cena di Natale ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film d'animazione Alla ricerca di Nemo ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film The Imitation Game ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Le tre rose di Eva 4 (live) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Colorado ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Quinta Colonna ha registrato .000 ...

Ascolti TV | Giovedì 30 novembre 2017. Sirene chiude al 17.7% - Le Tre Rose di Eva 13% : Sirene Su Rai1 l’ultima puntata di Sirene ha conquistato 4.227.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 Le Tre Rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video 2.978.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.436.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.419.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Sicario ha raccolto davanti al video 1.252.000 spettatori pari ad ...

Ascolti tv giovedì 30 novembre 2017 : Prime Time Sirene (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Nemo - Nessuno Escluso ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film Sicario ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Le tre rose di Eva 4 (live) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Colorado ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Quinta Colonna ha registrato .000 telespettatori, share %. Piazzapulita ha ...

Ascolti TV | Giovedì 23 novembre 2017. Sirene 14.7% - Le Tre Rose di Eva 12.6%. L’Europa League su TV8 al 6.6% : Sirene - Valentina Bellè Su Rai1 Sirene ha conquistato 3.629.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 La Tre Rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video 2.988.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.330.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.384.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Smetto quando Voglio – Masterclass ha raccolto davanti al video ...