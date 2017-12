Artisti all' Opera | Picasso | Guttuso | De Chirico | quando l' arte va in scena - Visita

Concerto di Natale in Vaticano 2017/ Cantanti - ospiti e Artisti : video - Lola Ponce invita alla solidarietà : Concerto di Natale in Vaticano: Gerry Scotti conduce la grande serata di musica e solidarietà. Gigi D'Alessio, Alex Britti, Annie Lennox, Patti Smith tra gli artisti sul palco.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 14:16:00 GMT)

Dall'Ulisse della tv alle pop star coreaneIl suicidio maledizione degli Artisti : Poi c'è chi sceglie vie durissime per abbandonare il mondo: Carlo Lizzani si è gettato dal balcone del suo appartamento di Roma, Mario Monicelli dal quinto piano dell'ospedale dov'era ricoverato, ...

Morgan cambia musica. All asta gli oggetti della 'precedente' vita Artistica" : 'Il Morgan che avete conosciuto fino ad oggi è morto. Chiuso un ciclo di vita, mi preparo ad entrare in uno nuovo fatto di musica nuova, voce nuova, corpo nuovo, stile nuovo. Metto all'asta tutto ...

Pattinaggio Artistico - Carolina Kostner può giocarsi una medaglia alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018? : Quarta a Nagoya in occasione della Finale del Grand Prix di Pattinaggio di figura, Carolina Kostner sarà la principale attrazione dei Campionati Italiani che avranno luogo questa settimana a Milano. L’altoatesina non dovrebbe avere troppi problemi a conquistare il suo nono titolo nazionale, fatto che le regalerebbe la definitiva certezza di partecipare ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018. Una volta superata la ...

Il furto Artistico dell'allievo di Brera : Rubare una targa e farne un manifesto politico. Rubare una targa e farne l'oggetto della propria tesi. È quel che ha fatto Francesco Bianchi, 28 anni, di Serina, fresco di diploma in Arti visive all'...

Natale 2017 a Cervia : alla scoperta dei presepi di sale - Artistico - meccanico : ...

Milano : polizia dona civetta Artistica all'arcivescovo Delpini : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - Nel corso della cerimonia religiosa in onore del Santo Patrono, che è stata celebrata oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio, il questore di Milano Marcello Cardona ha donato a monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, una civetta realizzata da Ernesto Boria, maestro

Il 4° festival Le Meraviglie Del Possibile ospita dal 6 al 17 dicembre - allo Spazio OSC di via Newton a Cagliari - la residenza Artistico-... : Inoltre, darà il via a collaborazioni stabili e continuative attraverso nuove produzioni di spettacoli che verranno realizzati durante la residenza e che saranno rappresentati, ultimato il progetto, ...

Pattinaggio Artistico - Finale Grand Prix Nagoya 2017 : Carolina Kostner punta al podio (ma il primo posto è alla portata) : Questo fine settimana, a partire da giovedì, si accenderanno le luci della Nippon Gaishi Hall di Nagoya (Giappone), teatro delle Finali del Grand Prix 2017-2018 Junior e Senior di Pattinaggio artistico.Tra le gare più attese, impossibile non citare quella dell’individuale femminile che vedrà protagonista assoluta Carolina Kostner. Il ritiro dalla competizione di Evgenia Medvedeva ha rotto tutti gli equilibri. L’atleta russa è difatti ...

Pattinaggio Artistico - Grand Prix 2017-2018 : Jin Boyang si ritira dalla finale di Nagoya. Entra Jason Brown : Dopo il forfait annunciato da Evgenia Medvedeva, anche Jin Boyang ha annunciato il suo ritiro dalla finale del Grand Prix 2017/2018 di Pattinaggio artistico in programma a Nagoya dal 7 al 10 dicembre. I motivi della rinuncia dell’atleta cinese, terzo classificato agli scorsi Mondiali, sono legati ad un problema alla caviglia peggiorato dopo lo Skate America 2017. Al posto di Jin Bojang subentrerà l’atleta americano Jason Brown, alla ...

Pattinaggio Artistico - Grand Prix 2017-2018 : Evgenia Medvedeva rinuncia alle Finali di Nagoya : Dopo aver vinto le ultime due edizioni del Grand Prix, la russa Evgenia Medvedeva non potrà puntare al tris in quel di Nagoya. La campionessa del mondo ha infatti ufficializzato la sua rinuncia in seguito all’infortunio patito nelle giornate precedenti. Come previsto, a prendere il suo posto sarà la giapponese Satoko Miyahara, inizialmente selezionata come prima riserva. giulio.chinappi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Casinò : a Campione Capodanno con Artisti - ballerini e personaggi tv : Milano, 1 dic. (AdnKronos) - Un Capodanno con artisti, ballerini e volti noti della televisione al Casinò di Campione. Sul palcoscenico del Salone delle feste, trasformato per l’occasione in un Hollywood Party, la showgirl Justine Mattera apparirà nei panni di Marylin Monroe, dividendo la scena con