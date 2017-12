Arriva la tassa sul sudore per i ciclisti della domenica

Manovra - Arriva lo sconto fiscale per chi ha bisogno di badanti|Le novità E sulla tassa Airbnb l’altolà dell’Antitrust : La commissione Bilancio del Senato ha trovato l’unanimità sul fondo per i caregiver familiari. La Manovra arriverà in Aula solo a metà settimana, ma nel corso dell’esame gli aspetti più controversi vengono accantonati. Ieri è stata varata una nuova versione della web tax. Ma su pensioni, enti locali, agenzie fiscali, la nuova tassa sul fumo, superticket sanitario e aiuti alla famiglia è possibile che le decisioni vengano rinviate al passaggio ...

Sigarette - Arriva la tassa sul fumo : “è una battaglia di civiltà” : “Plaudiamo in modo convinto alla decisione della Commissione Sanità del Senato di aumentare la tassazione sul fumo di sigaretta per arrivare così a una cifra complessiva da destinare ai farmaci anticancro innovativi e alle cure palliative pari a 600 milioni di euro. Queste terapie stanno cambiando la storia di molte neoplasie, garantendo ai pazienti la guarigione o sopravvivenze a lungo termine. Si tratta di una scelta importante nella lotta ...

A Positano Arriva la tassa sul panorama : "Scattare foto e video avrà un costo" : Da 1000 a 2000 euro per sfruttare a fini commerciali l’immagine del borgo della costiera. Il sindaco: “Non è per fare cassa, ma per avere il controllo”

Arriva la tassa sui morti : ecco quanto costeranno funerali e cimiteri : La tassa sui morti è un caso tutto italiano che sta facendo discutere. In prossimità della festa del 2 novembre, Arriva una notizia inerente un cavillo (mica tanto) contenuto nel disegno di legge firmato dal senatore Stefano Vaccari. A lanciare l'allarme ci ha pensato il Movimento Difesa del Cittadino, che ha ampiamente commentato le nuove disposizioni del sistema dei funerali, oggetto di modifiche - o proposte tali - da parte del Senato. Sembra ...

'Arriva la tassa sui morti' - la denuncia del Movimento Difesa del Cittadino : A pochi giorni dalla ricorrenza del 2 Novembre, giornata in cui si celebrano i defunti, Francesco Luongo, presidente del Movimento Difesa del Cittadino lancia l'allarme in merito alla proposta di riorganizzazione del settore dei funerali che proprio in questi giorni sarebbe al vaglio della Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato. Secondo Luongo con la scusa di rivedere le regole delle attività funerarie e contrastare l'elusione fiscale ...

Nuovo disegno di legge - Arriva la tassa sui funerali : Le associazioni dei consumatori non ci credevano, eppure è tutto vero. Alla vigilia del 2 Novembre, giorno dei defunti, il Governo ha pensato di riprendere in mano un provvedimento incardinato da un paio di anni, la "tassa sul morto". arrivato ora al Senato per l'approvazione. 'Disciplina delle attività funerarie' Il motivo di questo riordinamento è regolamentare il settore del caro estinto e mettere un freno all'evasione che nel settore pare ...

Persino morire costerà di più. Arriva la tassa sul caro estinto : Le associazioni dei consumatori hanno pensato a uno scherzo. Vero che i governi con le leggi di Bilancio tendono a raschiare il barile, nota la creatività italiana applicata al fisco. Ma la «tassa sul morto» alla vigilia della commemorazione del due novembre non se l'aspettavano. Eppure è messa nero su bianco in un disegno di legge incardinato da un paio di anni, ora a un punto di svolta al Senato.È intitolato alla ...

Arriva la “tassa sui morti” : “Se fosse uno scherzo, sarebbe di cattivo gusto. Purtroppo non lo è: alla vigilia del prossimo 2 novembre, giorno in cui si celebrano i defunti, ci troviamo a dover denunciare l’arrivo di una incredibile ‘tassa sui morti’“. Sono le parole del presidente nazionale del Movimento Difesa del Cittadino Francesco Luongo sul disegno di legge Disciplina delle attività funerarie che, proprio in questo giorni, si sta ...

I sacchetti di frutta e verdura a pagamento. Arriva un'altra eurotassa : Milano, 20 ottobre 2017 - L'hanno già chiamata la tassa sui sacchetti della frutta e della verdura anche se non si tratta di un'imposta, perché nelle casse dello Stato entrerà solo l'Iva al 22 per ...

Arriva la tassa da 10 euro sui concorsi per docenti : I sindacati sono sul piede di guerra . Non sono affatto contenti delle misure contenute nella manovra. A preoccuparli è soprattutto il capitolo sulla scuola. Non da ultimo la tassa per la ...