Armi italiane all’Arabia Saudita | New York Times | “Quelle bombe uccidono i civili in

: RT @beretta_g: Ieri #Gentiloni: “Siamo tra i quattro o cinque giganti dell’export, nun ce se crede”. Infatti non è vero, siamo ottavi (UN C… - CEroscincidda : RT @beretta_g: Ieri #Gentiloni: “Siamo tra i quattro o cinque giganti dell’export, nun ce se crede”. Infatti non è vero, siamo ottavi (UN C… - MaxsoMagazine : Un reportage del New York Times ipotizza la vendita di armi italiane all'Arabia Saudita per essere usate anche contro civili nello Yemen - cesarebrogi1 : RT @infoitestero: Egitto, nuovo attacco ai copti. NYT: 'Armi italiane in Yemen' (L'Indro) - Leo52535791 : RT @elenabulla1: Il New York Times:bombe italiane,morti yemenita:monitoraggio di commercio mondiale di armi.Abbiamo seguito le bombe da un'… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Da Domusnovas, vicino a Iglesias, in Sardegna, fino a Ta’if e Jeddah, in Arabia, per finire a uccidere nei territori di conflitto dello Yemen. Ledell’aviazioneche hanno provocato più di 10mila vittime nella guerra yemenita riportano spesso lo stesso codice di fabbricazione: A4447. Produzione italiana, stabilimenti della Rwm, Domusnovas, Sardegna. Un affare, spiega l’inchiesta di prima pagina del New, morti yemeniti” sul viaggio degli ordigni Mk-80 dall’isola italiana fino, che coinvolge gli alti membri del governo, con le immagini del primo ministro Paolo Gentiloni e del ministro della Difesa Roberta Pinotti in apertura di video, e che vale 440 milioni di euro nel solo 2016. “Tutto secondo le leggi”, aveva assicurato il capo della Difesa nel novembre del 2015. E dopo l’inchiesta del quotidiano americano lo ...