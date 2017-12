Area Expo | una città da 80 mila persone | sarà realtà entro il 2024

Expo - l'accusa al sindaco Sala : 'Danno di particolare gravità per l'assegnazione dell'Area verde senza gara d'appalto' : MILANO Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex amministratore delegato di Expo, avrebbe causato, insieme all'ex manager Angelo Paris, un 'Danno di particolare gravità' alla società che gestiva l'...

Come ti riqualifico l'Area Expo 2015 a Milano : nasce un parco tecnologico : Rendering a cura dello studio Arch 018 Si punta al 2021 per l'ultimazione dei lavori che porteranno alla nascita del parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione a Milano. Si sono sciolti nei giorni scorsi con l'assegnazione al raggruppamento formato dal gruppo australiano di real estate Lendlease, dallo studio di design ...

Immobiliare Al via il Polo della Scienza e del Sapere nell'ex Area Expo : ArExpo, cui fa capo l'area alle porte di Milano che ha ospitato Expo 2015, darà vita al Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione, ospitando dipartimenti scientifici dell'università statale di Milano, l'ospedale Galeazzi, una rappresentanza di circa 50 multinazionali e lo Human Technopole (...

L'ex Area Expo diventerà un grande parco dell'innovazione : Foto Carlo Ratti Associati Presto Milano avrà un grande parco tecnologico, un luogo dell'innovazione, della scienza e del sapere, che sorgerà nell'area di Expo 2015. Obiettivo: creare uno spazio aperto a tutti, che attiri talenti e investimenti da tutto il mondo e dove si promuovano le eccellenze italiane. ...

Ecco la Milano del futuro - nell'ex Area Expo il più grande Parco scientifico e tecnologico d'Italia : L'elaborazione del lutto è stata veloce. Persa Ema si guarda al più grande Parco della scienza, del sapere e dell'innovazione del Paese. Milano si consola e rilancia. Ieri, a Cascina Triulza, nell'area che per sei mesi ha ospitato Expo, è stato presentato il masterplan di un pezzo di ...

Scavuzzo : in ex Area Expo futuro di sviluppo per tutta la città : Milano, 28 nov. (askanews) 'La presentazione del progetto di trasformazione dell'ex area Expo conferma la volontà e capacità di Milano, e di tutte le sue istituzioni pubbliche e private, ...

C.Bonomi : ex Area Expo sarà laboratorio per città del futuro : Rho-Pero, 28 nov. (askanews) 'Come Assolombarda ci siamo battuti fin dall'inizio affinché la legacy di Expo 2015 fosse un polo di ricerca scientifica di altissimo livello e oggi possiamo essere ...

Azzone(Arexpo) : ex Area Expo ancora ponte tra passato e futuro : Rho-Pero, 28 nov. (askanews) 'Avevamo lanciato una sfida ai concorrenti, quella non solo di fare un bel progetto, ma anche rappresentativo di un ponte tra Milano, la Lombardia e l'Italia e il resto ...

Martina : contentissimo di proposta masterplan per ex Area Expo : Rho-Pero, 28 nov. (askanews) 'Interpretare una nuova stagione per quest'area non è stato facilissimo, io sono contentissimo di quello che ho visto perché mi sembra proprio ispirato da quello che ...

Sala : bene ex Area Expo a Lend Lease - è passaggio importante : Milano, 10 nov. (askanews) 'bene l'assegnazione a Lend Lease, a questo punto bisogna partire'. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito dell'aggiudicazone alla multinazionale ...

Milano : a Lendlease Area Expo in concessione per 99 anni : ...è per ArExpo un momento molto importante spiega l'amministratore delegato di ArExpo Giuseppe Bonomi che segna un ulteriore passo in avanti per la realizzazione di un grande Parco della Scienza unico ...

Ex Area Expo Milano : i primi studenti già in aula (08/11/2017) : I primi studenti ad insediarsi nell'ex area Expo Milano, futuro Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione, sono arrivati in aula l'ultimo venerdì di ottobre dalla mano di Fondazione Triulza che in Cascina Triulza ha dato il via alla prima edizione del 'Master in ...