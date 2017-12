Apple si scusa per il rallentamento degli Iphone

: Apple si scusa per il rallentamento dei vecchi iPhone - Tgcom24 - donatda : Apple si scusa per il rallentamento dei vecchi iPhone - Tgcom24 - 80_82 : RT @LaStampa: Apple si scusa per il rallentamento dei vecchi iPhone con taglio prezzi batterie e aggiornamento - GiovArtiBg : iPhone lenti per le batterie: Apple chiede scusa e taglia i prezzi delle sostituzioni - Nova24Tech : iPhone lenti per le batterie: Apple chiede scusa e taglia i prezzi delle sostituzioni - Mang1511 : RT @fattoquotidiano: Apple con una lettera si scusa per gli Iphone rallentati. E taglia il prezzo delle batterie - La scuse ufficiali ai cl… -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Sono arrivate le scuse. Il grupposi èto per ildicon vecchie batterie. Il colosso tecnologico ieri a mercati usa ormai chiusi ha diffuso un comunicato in cui ha detto che "c'è stata tanta incomprensione su questa questione", emersa almeno una settimana fa quando alcuni utenti hanno iniziato a lamentarsi sostenendo che i loroerano stati deliberatamente rallentati con la convinzione di essere così spinti a optare per modelli più recenti dello smartphone.- colpito da cause legali tanto in usa quanto in Israele e Francia - ha risposto dicendo che "non abbiamo mai fatto e mai faremo qualcosa che intenzionalmente accorci la vita di un qualsiasi dispositivoo leda l'esperienza dell'utente" per portarlo a passare a dispositivi più recenti. L'azienda guidata dall'agosto 2011 da Tim Cook ha spiegato che un ...