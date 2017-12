Apple RALLENTA I Vecchi iPhone | Poi Si Scusa E Cambia Le Batterie

Apple si scusa per il rallentamento degli Iphone : Sono arrivate le scuse. Il gruppo Apple si è scusato per il rallentamento di Iphone con vecchie batterie. Il colosso tecnologico ieri a mercati usa ormai chiusi ha diffuso un comunicato in cui ha detto che "c'è stata tanta incomprensione su questa questione", emersa almeno una settimana fa quando alcuni utenti hanno iniziato a lamentarsi sostenendo che i loro Iphone erano stati deliberatamente rallentati con la convinzione di ...

Apple con una lettera si scusa per gli Iphone rallentati. E taglia il prezzo delle batterie : La scuse ufficiali ai clienti con una lettera pubblicata su internet e il prezzo delle batterie fuori garanzia dimezzato. Apple, dopo le polemiche e le class action per la vicenda degli Iphone rallentati, si è rivolta direttamente agli utenti: “Sappiamo che alcuni di voi pensano che Apple li ha delusi”, si legge. “Ci scusiamo. Ci sono stati molti malintesi a proposito di questa materia, per questo vorremmo chiarirci e farvi ...

iPhone rallentati : Apple si scusa e taglia il prezzo delle batterie : Apple ha chiesto ufficialmente scusa ai suoi clienti per la vicenda degli iPhone rallentati a causa della batteria invecchiata. In una lettera aperta e pubblicata su internet, l’azienda di Cupertino ha annunciato il taglio dei prezzi delle batterie fuori garanzia, che costeranno 29 dollari invece dei 79 chiesti oggi. A partire da gennaio e fino a dicembre, Apple darà il via alla campagna di sostituzione che interesserà i modelli di iPhone ...

HTC e Motorola affermano di non rallentare i propri vecchi smartphone come Apple : HTC e Motorola hanno preso le distanze dalla pratica di rallentare i vecchi smartphone, che Apple adotta dall'anno scorso senza aver avvertito gli utenti. L'articolo HTC e Motorola affermano di non rallentare i propri vecchi smartphone come Apple è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Apple ammette di rallentare i vecchi iphone con la batteria usurata : parte la class action : Negli Stati Uniti sono partite le prime «class action» (cause legali di massa) contro Apple dopo che la casa di Cupertino è stata costretta ad ammettere di aver volontariamente rallentato le prestazioni dei modelli meno recenti di iphone (a partire dal 7 in vendita solo dallo scorso anno), ufficialm

Apple ammette i «rallentamenti» sugli iPhone : partono le class action : È nella bufera l’azienda di Cupertino dopo che molti avevano notato che ad ogni aggiornamento il funzionamento del telefonino peggiorava. L’accusa: si vuole spingere a comprare i nuovi apparecchi: Ma Apple: li rallentiamo per evitare che si spengano