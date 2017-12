Anticipazioni Il Segreto da martedì 2 gennaio a sabato 6 gennaio : Matias sta per sposare Marciela : Settimana breve per Il Segreto, che in occasione del Natale va in onda da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre alle 15.30 su Canale 5. Qui le Anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Matias spezza il cuore a Beatriz Il Segreto puntata di martedì 2 gennaio 2018 Matías chiede scusa a Marcela, ma si trova ad affrontare nuove sfide: prima incontra Camila ed Hernando, che comunque si mostrano gentili e disponibili con lui, e poi subisce ...

Il Segreto Anticipazioni - Cristobal in manicomio : puntata 1602 Video : Francisca non si ferma davanti a niente e nessuno, come ha sempre dimostrato nel corso di queste stagioni de #Il Segreto. Uno dei nemici più pericolosi in assoluto è senza dubbio Cristobal Garrigues, un uomo capace di attentare alla vita di un intero pese pur di vedere morto Raimundo Ulloa e spezzare così il cuore della Montenegro. Tuttavia, il destino è stato clemente e ha concesso al locandiere la possibilita' di sopravvivere. Altrettanto ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 2 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 2 gennaio 2018: Dopo essersi scusato con Marcela, Matias deve affrontare nuovi problemi: dapprima si imbatte in Camila e Hernando, che nonostante tutto appaiono gentili e disponibili con lui, e in seguito subisce le richieste di Beatriz (che gli chiede di far saltare il matrimonio e di tornare insieme a lei)… Camila cerca di sapere da Hernando se c’è stata un’altra donna nella sua ...

Il Segreto Anticipazioni dal 2 al 6 gennaio : Beatriz ferma le nozze di Matias : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Matias e Marcela pronti al matrimonio, il piano di Beatriz Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che nelle prossime puntate Beatriz interrompe il matrimonio di Matias e Marcela. Prima di ciò, la giovane Dos Casas tenta in tutti i modi di convincere il suo amato ad annullare le nozze. Ma […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 2 al 6 gennaio: Beatriz ferma le nozze di Matias proviene da ...

Il Segreto / Hernando riesce a liberarsi di Lucia? (Anticipazioni 29 dicembre) : Il Segreto, anticipazioni puntata 29 dicembre: un esorcista arriva a Puente Viejo, Hernando cerca di liberarsi di Lucia una volta per tutte. Ci riuscirà?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 11:53:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : ecco cosa succederà entro fine gennaio 2018 : Che cosa succederà nella famosissima Puente Viejo intorno a fine gennaio 2018? È arrivato il momento del nostro post riepilogativo di tutte le Anticipazioni principali della telenovela Il Segreto: Francisca spinge Cristobal a lasciar morire Eusebio. Disposta a fare di tutto per impedire a Severo Santacruz (Chico Garcia) di rientrare in possesso delle sue antiche proprietà, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) approfitterà di un attacco cardiaco ...

IL SEGRETO / Un esorcista fa il suo ingresso a Puente Viejo (Anticipazioni 29 dicembre) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 29 dicembre: un esorcista arriva a Puente Viejo, chiamato in causa da Cristobal Garrigues. Sarà lui a scoprire la vera identità del monaco?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 10:15:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni : Camila dice ad Hernando di essere incinta - trama 1626 Video : Nella puntata di oggi 28 dicembre 2017 de #Il Segreto, Lucia ha prestato la sua camicia da notte a Camila, sicura che avrebbe scatenato l'inferno. In effetti, quando il Dos Casas ha visto la moglie indossare lo stesso vestito con il quale la Torres l'ha sedotto, ha avuto un colpo al cuore. Preso dai sensi di colpa, ha respinto la moglie, che si è allontanata dalla stanza evidentemente turbata. Intanto, Lucia non smette di tormentare Hernando, ...

Anticipazioni Il Segreto : DOLORES insinua che AQUILINO e BEATRIZ abbiano una relazione… : BEATRIZ Dos Casas (Giulia Charm) sarà una delle grandi protagoniste de Il Segreto nei primi mesi del 2018: oltre ad incominciare una relazione “segreta” con lo sposatissimo Matias Castañeda (Ivan Montes), la figlia di Hernando (Angel De Miguel) stringerà un rapporto particolare con il maturo AQUILINO Benegas (Raul Tortosa), un nuovo socio dei Manantiales. Questa “sintonia”, come facilmente prevedibile, innescherà le ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 29 dicembre 2017 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 29 dicembre 2017: Dopo un dialogo con Lucia Torres, Camila è sempre più dubbiosa sull’onestà di Hernando e pensa che quest’ultimo abbia un’amante. Intanto l’uomo cerca come può di evitare Lucia e infatti le dona un biglietto per uno spettacolo teatrale incitandola ad andarci con Nicolas… Beatriz non si rassegna all’idea che Matias e Marcela si sposino, ma al ...

Il Segreto / Incubi e allucinazioni : Cristobal sull'orlo di una crisi di nervi (Anticipazioni 28 dicembre) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 28 dicembre: Camila ascolta il consiglio di Lucia e prova a sedurre Hernando ottenendo da lui un nuovo rifiuto. Nuova vittoria per l'amica?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 15:01:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni gennaio : arriva Eusebio - il diavolo in divisa Video : Le puntate de #Il Segreto attualmente in onda su Canale 5 vedono protagonista Cristobal, alle prese con una situazione davvero surreale: l’uomo infatti pensa di essere pertato da un fantasma e tutto ciò che gli sta accadendo sta rischiando di portarlo alla follia. Oltre alla costante presenza di un uomo incappucciato, il Garrigues sta affrontando strane manifestazioni, dai rumori sospetti agli oggetti che spariscono misteriosamente per arrivare ...

IL SEGRETO / Hernando respinge Camila : Lucia vince ancora? (Anticipazioni 28 dicembre) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 28 dicembre: Camila ascolta il consiglio di Lucia e prova a sedurre Hernando ottenendo da lui un nuovo rifiuto. Nuova vittoria per l'amica?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:10:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni : Emilia e Alfonso scioccati dal suo ritorno - trama 1728 Video : Le anticipazioni spagnole de #Il Segreto non smettono di rendere incandescente la scena a Puente Viejo. Tra intrighi, nuove alleanze e amori impossibili, trova ampio spazio un ritorno decisamente inatteso, che sorprendera' non poco Emilia ed Alfonso. I due non perderanno tempo e le correranno incontro... di chi si tratta? Il Segreto trame spagnole gennaio 2018: un uomo pieno di misteri Nelle puntate iberiche de Il Segreto, Julieta dovra' ...