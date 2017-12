Anthony Hopkins compie ottant' anni

: @j_pepperwood_ Oppure miliardi in cgi per metterci un giovane Harrison Ford come hanno fatto a Westworld con Anthony Hopkins - mollatemitutti : @j_pepperwood_ Oppure miliardi in cgi per metterci un giovane Harrison Ford come hanno fatto a Westworld con Anthony Hopkins - elavtwitt : RT @Eedaii: Dentro ogni donna dorme un angelo, una principessa ed un demone. Quella che svegli, sarà quella che avrai. (Anthony Hopkins)… - DavideDellerba : @carpeorofficial Lo guarderò, si può anche consigliare Westworld, con un impeccabile Anthony Hopkins. - _diana87 : Segnalo: il 1° gennaio alle 21:00 su Rai4 c'è "Dracula di Bram Stoker" con Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopki… - RosannaCesarano : RT @Eedaii: Dentro ogni donna dorme un angelo, una principessa ed un demone. Quella che svegli, sarà quella che avrai. (Anthony Hopkins)… -

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Attore di teatro e di cinema, nella sua lunga carriera ha ricoperto numerosi ruoli ma il suo nome è legato sempre a una delle interpretazioni più brevi della storia del cinema - 16 minuti - e che gli valse anche l'Oscar: quella di Hbal Lecter di Il silenzio degli innocenti (1991). Il 31 dicembre, Sircompirà 80. L'attore britco, naturalizzato statunitense, è stato lo psichiatra assassino in altre due occasioni: in Hbal (2001), sequel di Il silenzio degli innocenti, e nel prequel Red Dragon (2002), ambedue tratti dagli omonimi romanzi dello scrittore statunitense Thomas Harris. Nel '91, oltre a Il silenzio degli innocenti,interpreta il professor Abraham Van Helsing nel film Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola. Viene nominato nuovamente all'Oscar per Quel che resta del giorno accanto a Emma Thompson.