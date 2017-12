Andamento Future sul Petrolio del 29 12 2017 | ore 9 00

: Segnati questa: #Andamento Future sul Petrolio del 15/12/2017, ore 9.00 - reteit_ : Segnati questa: #Andamento Future sul Petrolio del 15/12/2017, ore 9.00 - FXS_Stocks_IT : Andamento Future FTSE MIB del 28/12/2017, ore 15.40 #Teleborsa - Notizie #Finanza #Azioni - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Giornata cauta per il derivato sui titoli di Stato tedeschi, in perfetta sintonia con l'andamento pia… - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Movimento fiacco per il FIB, che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con il derivato di… - thexeon : Andamento Future FTSE MIB del 28/12/2017, ore 9.30 -

Leggi la notizia su finanza.lastampa

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Buona tenuta per ilche evidenzia unpoco migliore del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 59,91, in rialzo dello 0,67% rispetto alla vigilia, in raffronto al ...