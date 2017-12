Ambiente | Realacci | nel 2017 approvati provvedimenti importanti

: RT @erealacci: Nel 2017 provvedimenti importanti per l’ambiente: dalla valorizzazione dei #PiccoliComuni allo stop a #cottonfioc non biodeg… - franco_sala : RT @erealacci: Nel 2017 provvedimenti importanti per l’ambiente: dalla valorizzazione dei #PiccoliComuni allo stop a #cottonfioc non biodeg… - massimobalestr1 : RT @erealacci: Nel 2017 provvedimenti importanti per l’ambiente: dalla valorizzazione dei #PiccoliComuni allo stop a #cottonfioc non biodeg… - Pippo_Moscuzza : RT @erealacci: Nel 2017 provvedimenti importanti per l’ambiente: dalla valorizzazione dei #PiccoliComuni allo stop a #cottonfioc non biodeg… - 66volt : RT @erealacci: Nel 2017 provvedimenti importanti per l’ambiente: dalla valorizzazione dei #PiccoliComuni allo stop a #cottonfioc non biodeg… - erealacci : Nel 2017 provvedimenti importanti per l’ambiente: dalla valorizzazione dei #PiccoliComuni allo stop a #cottonfioc n… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 29 dicembre 2017) “Nelsono statiper l’e il Paese: dalla legge per la valorizzazione dei Piccoli Comuni alle misure sul divieto di commercializzazione dei cotton-fioc in plastica non biodegradabile e per l’eliminazione delle microplastiche nei cosmetici“: lo ha dichiarato il presidente della CommissioneTerritorio e Lavori Pubblici della Camera Ermete. “Grazie alla legge a mia prima firma sui Piccoli Comuni oggi abbiamo nuovi strumenti per valorizzare le potenzialità del nostro Paese e fare della bellezza, dell’innovazione e della creatività radicate nei nostri centri minori, sposate alle nuove tecnologie e all’high-tech, la chiave del futuro. Un provvedimento che interessa oltre dieci milioni di cittadini e punta alla valorizzazione delle comunità e dei territori“. “Con un mio emendamento alla Legge di Bilancio, ...