Alce Nero sarà santo. Via all'iter per canonizzare il primo pellerossa : Alce Nero sarà santo: questo l'impegno dei vescovi americani che nella loro ultima conferenza a Baltimora hanno approvato l'avvio del processo che, in caso di conclusione favorevole, vedrà il leggendario capo Sioux innalzato agli onori degli altari: il primo guerriero "pellerossa" e uno dei pochi nord-americani. Alce Nero (Black Elk), che da bambino combatté a Little Big Horn contro il generale Custer, e che girò il ...

Usa - primo santo per i «pellerossa» : avviato l’iter per canonizzare Alce Nero : Da vescovi Usa ok a «processo» per il leggendario capo Sioux. Considerato il più influente leader indiano del XX secolo, in questa sua seconda vita Black Elk battezzò centinaia di Sioux, insegnando il catechismo e vivendo una vita umile

Alce Nero (Black Elk), che da bambino combatté a Little Big Horn contro il generale Custer, e che girò il mondo con Buffalo Bill e vide gli orrori del massacro dei Sioux a Wounded Knee, era cattolico.

