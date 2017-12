Il primo 'miracolo' di Alce Nero : sotterrare l'ascia di guerra tra Bergoglio e la Chiesa americana : Il libro inizialmente non trovò lettori ma negli anni Sessanta, dopo esser stato riscoperto da Carl Jung e tradotto in tedesco, diventò un bestseller venduto in milioni di copie in tutto il mondo. La ...

Alce Nero sarà Santo. Il suo primo miracolo : contribuire a sotterrare l'ascia di guerra tra Bergoglio e la Chiesa americana : "Alce Nero", il leggendario capo Sioux, sarà Santo. Questo almeno l'impegno dei vescovi Usa che nella loro ultima conferenza a Baltimora hanno dato il via libera al processo di beatificazione il cui esito favorevole lo potrebbe portare all'onore degli altari: primo"pellerossa" dopo Kateri (Caterina) Tekakwitha (beatificata da San Giovanni Paolo II e proclamata santa da Benedetto XVI) .Sarà uno dei pochi santi nord-americani. Anzi, ...

Alce Nero - capo degli Sioux - presto diventerà santo : Nell'ultima conferenza di Baltimora, alla quale hanno partecipato tutti i vescovi americani, si è deciso che presto Alce Nero diventerà un santo. Il capo degli indiani Sioux diventerà dunque la prima figura pellerossa ad intraprendere il percorso di santificazione, che andrà a riconoscere le sue numerosi azioni e la vita dedicata ai precetti del cattolicesimo. Assieme a Kateri Tekakwitha, sarà uno dei pochi santi di origine nord-americana. Per ...

Alce Nero sarà santo - primo Sioux della storia - : Comincia negli Usa il processo di beatificazione del leader spirituale dei pellerossa, che si era convertito in età adulta al cattolicesimo. La decisione divide la comunità indiana americana

Chi era Alce Nero - il capo indiano che la Chiesa vuole beato : Per l'Enciclopedia delle Grandi pianure, una pubblicazione dell'Università del Nebraska, fu 'probabilmente il leader nativo americano più influente del Ventesimo secolo'. Un guerriero della tribù ...

"Il mio antenato Alce Nero non è mai stato davvero cattolico" : 'Rispetto mio zio George Due Sguardi, che ha iniziato il movimento per la santificazione', ma sulla causa avviata perché il capo Sioux Alce Nero possa entrare nella schiera degli uomini esempio della ...

Il mio antenato Alce Nero non è mai stato davvero cattolico : "Rispetto mio zio George Due Sguardi, che ha iniziato il movimento per la santificazione", ma sulla causa avviata perché il capo Sioux Alce Nero possa entrare nella schiera degli uomini esempio della fede, la discendente Charlotte Black Elk, che al cristianesimo non si è mai convertita, rimanendo fedeli ai riti pagani, ha molti dubbi, che racconta in un lungo ritratto del leader spirituale amerindo pubblicato dal New ...

Nuova mossa "politica" di Papa Francesco : farà santo il pellerossa Alce Nero : Qualcuno la definisce una "clamorosa mossa politica" di Papa Francesco. Al momento però c'è soltanto la decisione dei vescovi statunitensi, che nell’ultima conferenza a Baltimora hanno dato il via...

Primo santo “pellerossa” Via all’iter per canonizzare Alce Nero : Da vescovi Usa ok a «processo» per il leggendario capo Sioux. Considerato il più influente leader indiano del XX secolo, in questa sua seconda vita Black Elk battezzò centinaia di Sioux, insegnando il catechismo e vivendo una vita umile

Usa - al via la beatificazione di Alce Nero : il capo Sioux che sfidò il generale Custer sarà santo : Alce Nero sarà santo. Lo hanno deciso i vescovi Usa che nell’ultima conferenza a Baltimora hanno dato il via al processo di beatificazione il cui esito favorevole porterebbe il leggendario capo Sioux a essere il primo “pellerossa” dopo Kateri (Caterina) Tekakwitha e uno dei pochi santi nord-americani. Da bambino combatté a Little Big Horn contro il generale Custer, nel 1890 girò l’Europa e anche l’Italia con Buffalo Bill, poi restò ...

Alce Nero sarà santo. Via all'iter per canonizzare il primo pellerossa : Alce Nero (Black Elk), che da bambino combatté a Little Big Horn contro il generale Custer, e che girò il mondo con Buffalo Bill e vide gli orrori del massacro dei Sioux a Wounded Knee, era cattolico.

Alce Nero sarà santo. Via all'iter per canonizzare il primo pellerossa : Alce Nero sarà santo: questo l'impegno dei vescovi americani che nella loro ultima conferenza a Baltimora hanno approvato l'avvio del processo che, in caso di conclusione favorevole, vedrà il leggendario capo Sioux innalzato agli onori degli altari: il primo guerriero "pellerossa" e uno dei pochi nord-americani. Alce Nero (Black Elk), che da bambino combatté a Little Big Horn contro il generale Custer, e che girò il ...

Usa - primo santo per i «pellerossa» : avviato l’iter per canonizzare Alce Nero : Da vescovi Usa ok a «processo» per il leggendario capo Sioux. Considerato il più influente leader indiano del XX secolo, in questa sua seconda vita Black Elk battezzò centinaia di Sioux, insegnando il catechismo e vivendo una vita umile

Usa - anche un pellerossa tra i santi. Alce Nero sarà il primo : Roma, 28 dicembre 2017 - I vescovi americani hanno deciso: Alce Nero sarà santo . Questo l'impegno stabilito nell'ultima conferenza tenutasi a Baltimora con la quale è stato approvato l'avvio del ...