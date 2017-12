Alcatel 3C | svelato il prezzo | design e specifiche tecniche

: #Alcatel3C: svelato il prezzo, design e specifiche tecniche - planetmobileblg : #Alcatel3C: svelato il prezzo, design e specifiche tecniche -

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Se da una parte abbiamo visto Huawei darsi da fare col suo P Smart per la fascia media del mercato, dall’altra troviamo un’altra casa che vuol far sentire la sua voce per la fascia bassa. Nelle ultime ore, infatti, sono trapelate diverse informazioni riguardo aded un suo nuovo device Full View chiamato3C. “Esperienza visiva impressionante” Anchesembrerebbe pronta a fare il grande passo. Secondo diversi leak trapelati in rete, la casa francese è pronta alla presentazione di uno smartphone di fascia bassa che dia la possibilità a tutti gli amanti della telefonia di utilizzare un display 18:9 pagando molto poco. Nelle immagini lasciate trapelare da SlashLeaks, infatti, vediamo questo dispositivo, chiamato3C, pronto alla sua presentazione ufficiale. Le suesembrerebbero essere: Sistema operativo: Android ...