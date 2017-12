Al voto il 4 marzo | partita la corsa al Parlamento per i candidati marchigiani

Il piano di Renzi per la candidature del Pd (in vista del voto di marzo) : Roma, 29 dic. (askanews) Chiudere entro il 15, almeno per la maggior parte, le candidature nei collegi, ed entro il 25 le liste proporzionali. E' questa la 'road map' del segretario del Pd Matteo ...

La road map del voto scandita dalla Costituzione : dopo il 4 marzo la palla passa ai partiti : ROMA - Il complicato meccanismo che porterà alle elezioni politiche, alla composizione delle nuove Camere e, si spera, alla formazione di una nuova maggioranza e di un nuovo governo, si è messo in ...

Sciolte le Camere - al voto il 4 marzo. Gentiloni rivendica : 'Con noi il paese fuori dalla crisi - economia in ripresa' : Cala il sipario sulla 17° legislatura. Mattarella ha firmato il decreto per le nuove elezioni. Fino a quel giorno il premier resta a Palazzo Chigi: 'L'italia non si mette in pausa, governo non tira i ...

voto il 4 marzo - campagna al via : il Colle e la carta Gentiloni per garantire la stabilità : Non siamo alla sfiducia costruttiva, perché le Camere sono state sciolte, ma il concetto espresso ieri mattina più volte da Paolo Gentiloni sul 'governo che governerà' sino a quando non ce ne sarà un ...

Elezioni - Mattarella scioglie le Camere. Il consiglio dei ministri fissa la data del voto : si va alle urne il 4 marzo : La diciassettesima legislatura è finita. Come previsto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sciolto le Camere il 28 dicembre. alle urne, quindi, si tornerà il 4 marzo del 2018, come deciso dal consiglio dei ministri. Il decreto di scioglimento del Senato e e di Montecitorio, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione è stato firmato dal capo dello Stato dopo aver sentito i presidenti dei due rami del ...