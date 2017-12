Al voto il 4 marzo | Mattarella scioglie le Camere

Italia al voto il 4 marzo : E' finita ufficialmente la diciassettesima legislatura , una legislatura "fruttuosa" in cui "non abbiamo tirato a campare" , ci ha tenuto a precisare il premier Paolo Gentiloni nella conferenza stampa ...

Elezioni - Mattarella scioglie le Camere. Il consiglio dei ministri fissa la data del voto : si va alle urne il 4 marzo : La diciassettesima legislatura è finita. Come previsto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha sciolto le Camere il 28 dicembre. alle urne , quindi, si tornerà il 4 marzo del 2018, come deciso dal consiglio dei ministri . Il decreto di scioglimento del Senato e e di Montecitorio, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione è stato firmato dal capo dello Stato dopo aver sentito i presidenti dei due rami del ...

Oggi Mattarella scioglie le Camere Poi Gentiloni ufficializzerà il voto il 4 marzo : Roma - L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare Oggi pomeriggio o domani mattina. Ma è l'unico dettaglio ancora incerto in un'agenda già ampiamente determinata per la fine della diciassettesima legislatura.Stamani, nel consueto scenario dell'auletta dei gruppi di Montecitorio, Paolo Gentiloni traccerà davanti alla stampa parlamentare il bilancio del suo anno di governo, il terzo dopo le elezioni del 2013. Un bilancio con molti ...

Rassegna stampa 27/12/2017. No IUS SOLI - Mattarella scioglie le camere - italiani al voto il 4 marzo 2018 : Politica interna, La Repubblica. Pronti allo scioglimento delle camere . " Elezioni, il 28 inizia il conto alla rovescia: Mattarella scioglie le camere , al voto il 4 marzo " . Cronaca interna, La Repubblica. "È morto Gualtiero Marchesi , il padre della cucina italiana." Meteo Italia, il Corriere della Sera. Dall'Atlantico in arrivo freddo e gelo. "Forte perturbazione attesa ...

