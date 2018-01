“Aforismi scelti. Vol. 2” di Fabio Strinati : vita come scelta - porte da oltrepassare verso il sapere : Aforismi scelti. Vol. 2, recentemente edito nella collana Narrativa del Foglio letterario, è la nuova, più matura e complessa opera poetica di Fabio Strinati, nato a San Severino Marche (MC), autore dall’ingegno multiforme che si occupa di scrittura, con la pubblicazione di libri tradotti in spagnolo e rumeno, musica visiva e composizioni per pianoforte. I […]