Abercrombie & Fitch senza scampo a New York

Torna nella bufera Abercrombie & Fitch : Ribasso scomposto per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che esibisce una perdita secca del 2,57% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Forte interesse per Abercrombie & Fitch : Chiusura del 26 dicembre Brilla la società americana dell'abbigliamento giovanile , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude la seduta con un aumento del 4,62%. Operatività odierna: Le azioni di ...

New York : senza freni Abercrombie & Fitch : Brilla la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano con un aumento del 3,74%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . ...

Giornata depressa per Abercrombie & Fitch : Si muove verso il basso la società americana dell'abbigliamento giovanile , con una flessione dell'1,80%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Abercrombie & Fitch evidenzia un ...

Seduta euforica per Abercrombie & Fitch : Vigoroso rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,00%. Lo scenario su base settimanale di Abercrombie ...

Abercrombie & Fitch si muove verso il basso : Affonda sul mercato la società americana dell'abbigliamento giovanile , che soffre con un calo del 2,21%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

Sviluppi positivi per Abercrombie & Fitch : Ottima performance per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che scambia in rialzo del 2,65%. L'andamento di Abercrombie & Fitch nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...

Luce verde per Abercrombie & Fitch : Effervescente la società americana dell'abbigliamento giovanile , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,94%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base ...

Abercrombie & Fitch in forte calo : Aggressivo avvitamento per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che tratta in perdita del 2,25% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in ...

In evidenza sul listino Abercrombie & Fitch : Ottima performance per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che scambia in rialzo del 3,33%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury ...

Movimento negativo per Abercrombie & Fitch : Ribasso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che presenta una flessione dell'1,98%. La tendenza ad una settimana di Abercrombie & Fitch è più fiacca rispetto all'andamento del World ...

Il nuovo spot di Abercrombie & Fitch - che vuole proprio cambiare : La nota società di abbigliamento non si rivolge più ad adolescenti dal corpo perfetto, ma a giovani ventenni in cerca di avventura The post Il nuovo spot di Abercrombie & Fitch, che vuole proprio cambiare appeared first on Il Post.

Abercrombie & Fitch - prevale lo scenario rialzista : Brilla la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano con un aumento del 2,98%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . ...

Risultato positivo per Abercrombie & Fitch : Rialzo marcato per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...