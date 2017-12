A tutto Buffon | io | un soldato della Juventus Vi svelo il segreto dei successi

Alena Seredova/ L’ex di Gigi Buffon : “Di corna non è mai morto nessuno - rifarei tutto” : Alena Seredova, l'ex di Gigi Buffon rompe il silenzio dopo la separazione e commenta a mente lucida quel dolore grande prima di lasciarsi tutto alle spalle.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 15:16:00 GMT)

Juve - Marotta : "Buffon allenatore? In futuro potrà fare tutto" : "Buffon a bordocampo a sostenere la squadra? Non mi sorprende, il suo futuro è aperto a tutti i ruoli, può fare anche l'allenatore. Lo spessore dell'uomo non lo scopro certo io". Così Beppe Marotta, ...

Le dimissioni di Abete ed il parallelo con Tavecchio : “è tutto diverso! Prandelli non prese soldi come Ventura. Buffon in Figc” : “Ieri sera gia’ c’era una situazione molto piu’ articolata rispetto alle dichiarazioni del presidente Malago’ del pomeriggio, perche’ da un approfondimento giuridico e’ emerso che ci sono seri dubbi sul fatto che la Federazione sia commissariabile, perche’ le situazioni per le quali e’ previsto il commissariamento della Federazione, di tutte le Federazioni, sono ben individuate e non sembra ...

Italia - Zoff : "Io come Buffon chiusi con la Svezia. Nuovi leader? Prima di tutto in Figc e in panchina" : L'ex ct azzurro parla a 4-4-2: "Le dimissioni di Ventura? Io dopo l'Europeo feci quel che dovevo fare"

Italia - Malagò : 'Fossi in Tavecchio mi dimetterei. 'Buffon? Lo ringrazio per tutto' : Cronaca di un disastro annunciato Buffon, la carriera in Nazionale iniziata e conclusa con uno spareggio

Italia fuori dai piedi. Ventura sbaglia tutto - assedio sterile e inutile. Buffon piange : "Fallimento sociale - smetto" : L'Italia non andrà ai Mondiali di Russia 2018. Contro la Svezia, nello spareggio decisivo per la qualificazione, dopo la sconfitta di Solna gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0 a San...

Italia - Buffon : "Dispiace per tutto il movimento. Ho finito - il tempo è tiranno" : Le lacrime di Gigi Buffon sono l'emblema della serata che lascia l'Italia fuori dal Mondiale. "Dispiace non per me, ma per il movimento. Abbiamo fallito qualcosa che poteva essere importante a livello ...

Italia fuori dai piedi. Ventura sbaglia tutto - assedio inutile. Buffon in lacrime : "Fallimento sociale - smetto" : La Nazionale Italiana non andrà ai Mondiali di Russia 2018. Contro la Svezia, nello spareggio decisivo per la qualificazione, dopo la sconfitta di Solna gli azzurri non sono andati oltre lo...

tutto pronto per il matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico : Fiori d’arancio per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. matrimonio in vista per il portiere della Nazionale e la giornalista sportiva. Tutto sarebbe pronto. La coppia attenderebbe solo il divorzio del portiere della Juve con l’ex moglie Alena Seredova. Buffon e D’Amico…Continua a leggere →