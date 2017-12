: Il mio augurio per l'anno nuovo per tutti voi è di fare tante cariole di questa dimensione. - elabdino : Il mio augurio per l'anno nuovo per tutti voi è di fare tante cariole di questa dimensione. - silviabest77 : A tutti l’augurio di un 2018 pieno di ‘fake news’ - Cascavel47 : A tutti l’augurio di un 2018 pieno di ‘fake news’ - enzo27113360 : RT @ZairaBartucca: Facciamo tesoro dell'anno che è stato, proiettati al 2018 e con l'augurio di cose migliori, per tutti. Buon Natale https… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2017) S’approssima l’anno nuovo ed è, come sempre, tempo di buoni propositi. Quali buoni propositi? Personalmente non nutro alcun dubbio. Fossi io un giornalista ancora in servizio permanente attivo, non esiterei ad affrontare ilcon una solenne promessa: quella di scrivere solo e soltanto fake news. Fake news a iosa, fake news a grappoli, a manciate. Fake news che più fake sono, meglio è… No, non sto scherzando. Gli ultimi eventi – ed in particolare quelli che sono venuti accumulandosi, con vertiginosa intensità, dopo l’ultima campagna presidenziale Usa – m’hanno davvero convinto che solo le fake news possono salvare il mondo. Provate, infatti, a considerare quanto segue. Fake news è, nel suo tradizionale significato di “notizia falsa”, un termine antico quanto il linguaggio e la scrittura. Ma il suo uso ha subito un più che esponenziale aumento con l’entrata in scena di Donald Trump, ...