A Natale siamo tutti più buoni anche l' Agenzia delle Entrate | sospeso invio delle

Natale : io - Trump e il Papa la pensiamo allo stesso modo : Per quanto possa sembrare sorprendente il santo Padre e il presidente degli Stati Uniti d’America la pensano allo stesso modo, su una cosa: il Natale si chiama Natale. E lo ammetto con molta onestà, io sono d’accordo con loro. Cerchiamo di fare il punto: nel mondo anglosassone, politicamente corretto, va di moda fare (sotto il periodo natalizio) il seasonal greeting. Il principio che sta alla base di questo cambiamento semantico è la volontà di ...

'Il primo Natale con Meghan è stato fantastico. Suppongo che per lei siamo la famiglia che non ha mai avuto' : Nonostante la scarsa dimestichezza con questo mondo, Meghan ancora una volta si è dimostrata all'altezza, come ha precisato il principe dichiarando: "Non ho fatto un lavoro incredibile. Sta entrando ...

"Il primo Natale con Meghan è stato fantastico. Suppongo che per lei siamo la famiglia che non ha mai avuto" : "Abbiamo trascorso un Natale fantastico e per Meghan è stata l'occasione per passare del tempo con la famiglia che non ha mai avuto". Il principe Harry ha descritto con queste parole, ai microfoni di Radio 4, il week end trascorso con la neo-fidanzata in occasione delle festività natalizie a Sandringham, nel Norfolk.Durante l'intervista alla presentatrice Sarah Montague, che ha gli chiesto se l'attrice si fosse trovata a suo agio ...

Intervista di Emma Fenu ad Antonia Romagnoli : questo Natale siamo invitati a Pemberley - la residenza di Mr Darcy : “Natale non è un giorno o una stagione, ma uno stato d’animo.” ? John Calvin Coolidge Attraverso l’antologia intitolata Natale a Pemberley, appena edita, veniamo condotti a Derbyshire nel 1812. Tutto ha inizio con un invito alla festa di Natale a Pemberley Hall, l’imponente residenza di Mr Darcy, il protagonista del celebre Orgoglio e […]

Non c'è più il Natale di una volta. Ma ne siamo proprio sicuri? : «Non so, ho come l'impressione di aver dimenticato qualcosa... Di avere qualcosa da fare ma senza sapere che cosa...».«Ma che cosa? Da un po' di giorni in effetti sei strano, sai?».«E che ne so? È un senso di disagio, di malessere... sai come quando ti sta venendo l'influenza... quando non stai ancora male, ma senti che presto non starai bene...».«(Si raccoglie ...

Buon Natale - anche se siamo in guerra : siamo in guerra, ma non perché ci attaccano gli islamisti. Dopo l’11 settembre il giro d’affari dei produttori di armi è cresciuto quasi del 40% arrivando a 375 miliardi di dollari. Tra i primi ci sono gli americani Lockheed Martin con oltre 40 miliardi di commesse soprattutto grazie alle vendita dei caccia F-35 che anche l’Italia sta comprando con i costi che sono raddoppiati e un ritardo di “almeno cinque anni” nei lavori (dati ...

A Natale siamo buoni e bravi - ma un solo giorno non basta : Un difetto che tuttavia pare proteggerla dal fanatismo e dall'egoismo, brutte bestie, ahimé, molto di moda nell'odierna politica italiana. E adesso debbo fare gli auguri di Buon Natale. A chi? A ...

Accumoli - primo Natale nelle casette dopo il terremoto : 'Ma qui siamo senza caldaie' : Dal nostro inviato Accumoli Una caldaia funzionante, un rubinetto intatto, una magia contro l'umidità, la maniglia di una porta, un lavoro. Utilità, rimedi: nella lista a Babbo Natale degli sfollati ...

Ci risiamo : pranzi e cenoni di Natale in vista e la solita paura di ingrassare che - a gennaio - diventa una triste realtà. Quest'anno - però - ... : "Se non si fa attenzione - spiega la dottoressa Laura Ferrero, medico chirurgo specialista in scienza dell'alimentazione e nutrition coach a Vanity Fair - si possono prendere anche fino a 3 chili. ...

Domenico Diele - Natale da uomo libero. Le amiche di Ilaria Dilillo : 'Siamo senza parole' : ROMA Trascorrerà la vigilia di Natale completamente libero l'attore romano Domenico Diele accusato di omicidio stradale aggravato per la morte della 48enne salernintana Ilaria Dilillo. Il gup del ...

Crozza-Feltri : 'Natale? A Bergamo non festeggiamo - siamo mica terroni' : Nella copertina di Maurizio Crozza a Che Fuori Tempo Che fa in onda lunedì 18 dicembre su Rai 1, un Vittorio Feltri particolarmente caustico commenta l'arrivo del Natale: 'A me del Natale non ne frega ...