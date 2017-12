8 Sexy Hotel : farlo in hotel è più bello : Oh, yes! Fare sesso in hotel è meglio che a casa. Forse vi è capitato di dirlo, senz’altro lo dice la scienza. Perché? Da un lato il trovarsi in un posto nuovo aumenta il rilascio di dopamina, il potente neurotrasmettitore che controlla il piacere e l’eccitazione (come fanno insomma il cioccolato, l’alcol e l’ascolto di musica). E poi, ad aumentare l’eccitazione, ci sarebbe anche quella bella sensazione che si prova facendo check-in in un hotel ...