4 marzo 2018 | la grande ammucchiata | tra elezioni e tre partite per lo scudetto

Elezioni politiche 2018 - la data è il 4 marzo - : Le prossime politiche si svolgeranno a marzo. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi

Calcio - ci sarà il VAR ai Mondiali 2018? Collina : “La FIFA deciderà a marzo”. Moviola in campo in Russia? : Mancano meno di sei mesi all’inizio dei Mondiali 2018 di Calcio ma non sappiamo ancora se il VAR sarà presente durante la rassegna iridata che si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Una decisione definitiva verrà presa dalla FIFA soltanto a marzo come ha dichiarato Pierluigi Collina, responsabile della Commissione Arbitri della FederCalcio mondiale. L’ex fischietto è intervenuto oggi a Dubai durante la seconda giornata del ...

Oggi Gentiloni sale al Colle : si vota il 4 marzo 2018 : Si chiude la diciassettesima legislatura che giunge Oggi al capolinea. Il premier Paolo Gentiloni svolgerà la conferenza stampa di fine anno. Subito dopo salirà al Colle. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, da prassi, ascolterà il presidente del Consiglio e i presidenti di…Continua a leggere →

Rassegna stampa 27/12/2017. No IUS SOLI - Mattarella scioglie le camere - italiani al voto il 4 marzo 2018 : Politica interna, La Repubblica. Pronti allo scioglimento delle camere. " Elezioni, il 28 inizia il conto alla rovescia: Mattarella scioglie le camere, al voto il 4 marzo" . Cronaca interna, La Repubblica. "È morto Gualtiero Marchesi , il padre della cucina italiana." Meteo Italia, il Corriere della Sera. Dall'Atlantico in arrivo freddo e gelo. "Forte perturbazione attesa ...

Contratto statali - cosa cambia : scatto di 85 euro e un extra da marzo 2018 : ROMA E' stato firmato nella notte il Contratto per gli statali. Nuove regole e scatti sullo stipendio base che vanno dai 63 ai 117 euro lordi al mese, per una media di 85 euro. Ma chi guadagna meno, ...

Gomorra 4 / Anticipazioni : ci sarà la nuova stagione? Riprese a marzo 2018 e messa in onda nel 2019 : Gomorra, ci sarà la quarta stagione? Le Anticipazioni confermano la serie di nuovo in lavorazione, Salvatore Esposito tranquillizza i fan ed anche la costumista Mastroianni.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 18:50:00 GMT)

Musica Måneskin in concerto a Torino - Hiroshima Mon Amour venerdi 30 marzo 2018 : ... CRAZY BULL GENOVA SABATO 7 APRILE • Viteculture Quirinetta • ROMA Con 'Chosen' hanno raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube , più di tre milioni di streaming su Spotify ...

The Voice of Italy 5 dal 20 marzo 2018 su Rai 2 : il promo (VIDEO) : Se prima era in forse, ora diventa un'ulteriore conferma. La 5a edizione di The Voice of Italy si farà. Abbiamo avuto ad ora alcune indiscrezioni, fra cui la (probabile) certezza di Al bano, J-ax e Nina Zilli come giudici della nuova serie, ed oltre a loro, abbiamo anche una data: il 20 marzo 2018, giorno in cui il talent show di Rai 2 riaprirà i battenti.A levare qualsiasi dubbio sul ritorno del programma, ci pensa lo spot promozionale in ...

25 marzo 2018 - Treviso Marathon già a quota 1000 : Treviso - Treviso Marathon a forza 1.000. Questo il numero dei pettorali già prenotati per la maratona trevigiana, che domenica 25 Marzo 2018 partirà e arriverà, per la prima volta nella sua storia, a ...

Dal 27 marzo 2018 Bologna-Mykonos con Ryanair : Dall'aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna direttamente all'isola greca di Mykonos, arcipelago delle Cicladi. Dal 27 marzo 2018 sarà così possibile raggiungere con Ryanair il cuore del Mare Egeo ...

Biglietti Roma-Shakhtar (13 marzo) : come acquistare i tickets per gli ottavi di finale di ritorno della Champions League 2017-2018 : Sono stati effettuati da pochi giorni i sorteggi per i turni ad eliminazione diretta per quanto riguarda la Champions League 2017-2018. Avversario sulla carta favorevole per la Roma, unica squadra italiana a vincere il proprio raggruppamento: i giallorossi hanno pescato gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Il match d’andata, in terra ucraina, è previsto il 21 febbraio. La squadra guidata da Eusebio Di Francesco dovrà giocare al meglio e ...

Ryanar - nuovo collegamento Palermo-Valencia da marzo 2018 : (Teleborsa) - Ryanair , oramai decisamente sempre più compagnia aerea n.1 in Italia, ha annunciato la nuova rotta Palermo-Valencia a partire dal 27 marzo 2018. I Boeing 737-800 della low cost ...

Geo-blocking dei contenuti - l'Europa non ha fatto marcia indietro. Via le barriere da marzo 2018 : Il 'geoblocking' che l'Europa ha voluto mantenere è quello legato alla circolazione e alla ritrasmissione dei contenuti, non ha nulla a che fare con la fruizione dei contenuti, in streaming e non, da ...