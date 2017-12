2017 | le storie più forti che vi abbiamo raccontato

ELIO E LE STORIE TESE/ Concerto di "quasi" addio a Milano (19 Dicembre 2017) : ELIO e le STORIE Teste stasera a Milano: il Concerto di "quasi" addio della band che ha deciso di andare avanti fino al 2018, partecipazione a Sanremo compresa(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 05:15:00 GMT)

Ventuno le storie di successo premiate a Smau Napoli 2017 con il Premio Innovazione : ... giovedì 14 e venerdì 15 dicembre, durante i Live Show tematici, eventi live streaming con un format pensato proprio per mettere in connessione rappresentanti delle istituzioni, innovazioni proposte ...

Storie di Donne 2017 III Edizione – Grande successo per la Kermesse culturale tutta in rosa : Nella serata del primo dicembre, ad Anzio, presso il locale dell’imprenditore Mauro Boccuccia, è andata in scena con Grande successo la terza Edizione di “Storie di Donne”: Kermesse tutta in rosa ideata dall’Associazione culturale “Occhio dell’Arte”, presieduta da Lisa Bernardini, per portare all’attenzione del pubblico quelle Donne, note o meno, che si sono distinte nel […]

Bologna Motor Show 2017 : Volvo - storie di successo : Lo stile e i Motori, oltre al top della sicurezza. Xc40, l’ultima arrivata già nasce con la camicia. Stile cittadino, tecnologie premium l’hanno fatta correre tra le candidate per il Car...

Giornata contro la violenza - le storie delle donne uccise in Italia nel 2017 : Ogni due giorni e mezzo in Italia muore una donna per mano di chi dice di amarla. L’ultima a perdere la vita così è stata Anna Lisa Cacciari. Aveva 65 anni e abitava a Budrio in provincia di Bologna. A ucciderla è stato il marito Athos Vitali, 69enne. Un litigio per futili motivi, lei lo aveva rimproverato. Non accadeva quasi mai che litigassero ha raccontato lui, come fosse la giustificazione per un raptus improvviso. «Pur essendo una ...

“Storie di Donne” 2017 - Una Kermesse tutta in Rosa : Da alcuni anni, “Storie di Donne” la rassegna ideata e condotta dall’ Associazione culturale “Occhio dell’Arte”, ha il merito di portare all’attenzione del pubblico e della comunicazione quelle donne, note o meno, che si sono distinte nel campo delle professioni e, con abilità e dedizione, hanno saputo portare un contributo rilevante alla società contemporanea. Donne del mondo dello […]

Elio e le Storie Tese : ultimo singolo e concerto d’addio in dicembre 2017 – biglietti : Sembra proprio che questa sia la fine. Elio e le Storie Tese hanno annunciato il loro scioglimento definitivo durante la trasmissione Le Iene. Il gruppo pubblicherà l’ultimo singolo e ha comunicato un concerto d’addio in dicembre a Milano. Elio e le Storie Tese: la band si scioglie Un ultimo brano per la storica band e un ultimo concerto a fine anno per Elio e le Storie Tese che dopo 37 anni di successi, hit radiofoniche ...

