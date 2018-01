2017 | ci hanno lasciato Boncompagni | Villaggio | Limiti | Piombi e Biscardi

Uomini e Donne : le 4 coppie che si sono sposate e hanno avuto un figlio nel 2017 : Uomini e Donne news: chi si è sposato e chi ha avuto un figlio nel 2017 A Uomini e Donne ci si innamora sul serio. Ne sono la prova diverse coppie che, dopo la fatidica scelta, stanno ancora insieme. Non si tratta di semplici fidanzamenti bensì di altro: molti i protagonisti nati alla corte di […] L'articolo Uomini e Donne: le 4 coppie che si sono sposate e hanno avuto un figlio nel 2017 proviene da Gossip e Tv.

Le notizie che hanno segnato il 2017 tra Arcore e Villasanta : Proprio a due passi da noi, a Villasanta, è vissuta una persona che merita di essere ricordata, uno dei protagonisti del mondo dell'animazione: Giovanni Ferrari, tra i primi e gli ultimi in Italia a ...

Addio al 2017 : da Trump ai Bitcoin - fatti e persone che hanno segnato l'anno : ADDII Il 2017 è stato anche l'anno di morti eccellenti: cantanti, artisti, attori, ma anche personaggi del mondo della politica, della cronaca, del made in Italy e della malavita. Ne abbiamo scelti ...

Wall Street : i tech hanno fatto da traino nel 2017 - vince Amazon : Il sito che offre video in streaming vale 191,95 dollari per titolo, il 55% in più di 12 mesi fa. Il colosso tecnologico che controlla, tra gli altri, YouTube ha un valore di 1.054 dollari per azione,...

6 cose che gli scienziati hanno scoperto sull'essere single nel 2017 : È uno dei luoghi comuni più duri a morire: soltanto il matrimonio (o una relazione stabile) assicura benessere, consente alla persona che lo vive di sentirsi più sicura di se stessa, più in salute, più attiva a livello sessuale. Sbagliato: come riporta un articolo pubblicato su "Science of Us", nel corso del 2017 alcune ricerche hanno sfatato questi miti e hanno fatto luce su cosa significhi essere single, ...

I tour che hanno incassato di più nel 2017 - la top20 dagli U2 ai Coldplay - da Lady Gaga ad Ariana Grande : I tour che hanno incassato di più nel 2017 a livello globale sono ancora una volta quelli delle grandi rockband internazionali: il primato in classifica non poteva che spettare agli U2 col loro The Joshua Tree tour celebrativo del trentennale dell'omonimo album, passato anche dall'Italia con due date allo stadio Olimpico di Roma. Ad incoronare quello di Bono e soci come il leader dei tour che hanno incassato di più nel 2017 è Pollstar nella ...

I 500 super ricchi del mondo hanno guadagnato 1000 mld in più nel 2017. E c'è chi brinda a Trump : Jeff Bezos, patron di Amazon, l'uomo più ricco del mondo, spodestato Bill Gates. La riforma fiscale del presidente Usa secondo gli analisti non farà che aumentare le ricchezze a danno delle classi ...

I top 10 avvenimenti sportivi che hanno caratterizzato il 2017 : Tra meno di 5 giorni il 2017 andrà in archivio e tanti sono stati gli avvenimenti che lo hanno caratterizzato dal punto di vista dello sport, in particolare nel mondo del calcio e dei motori. E' stato un anno in cui si sono susseguiti eventi imprevedibili, che hanno scaldato il cuore di milioni di sportivi, come ad esempio il sogno della Juventus di vincere la Champions League, oppure i tifosi della Ferrari che si sono illusi di vincere il ...

2017 : ci hanno lasciato Boncompagni - Limiti - Tortorella - Piombi e Biscardi : Personaggi morti nel 2017 Il 2017 volge al termine e tra i tanti bilanci, che puntualmente vengono stilati in questi giorni, non può mancare quello legato ai tanti personaggi che in questo anno sono venuti a mancare. Per quanto riguarda il mondo della televisione l’anno in corso ha visto la perdita di numerosi protagonisti storici del piccolo schermo. Volti e nomi familiari che per anni hanno tenuto compagnia al pubblico, come Cino Tortorella, ...

Le 10 serie tv che ci hanno appassionato nel 2017 (da vedere assolutamente se non lo avete già fatto) : Cosa resterà di questo 2017 nel campo delle serie tv? Le fantastiche Jessica Lange e Susan Sarandon in Feud, il carisma di Odino in American Gods, le wrester al femminile di Glow, i tatuaggi di Tom Hardy in Taboo. Per celebrare l'anno che più di tutti ha messo le donne al centro della scena come confermano i successi di Big Little Lies e The Handmaid's Tale, abbiamo scelto i dieci titoli che hanno segnato questi dodici mesi. Si ...

Dall'Italia fuori dal mondiale al grande ritorno di Federer : i 10 eventi sportivi che hanno contraddistinto il 2017 : Il 2017 del mondo dello sport sta per andare in archivio e come sempre ci sono state diverse conferme, sorprese, rivelazioni e delusioni enormi. Sicuramente la più grande "catastrofe sportiva" è stata la mancata qualificazione dell'Italia del calcio al mondiale del 2018 in Russia. Gli azzurri, nello spareggio giocato tra il 10 e il 13 novembre contro la Svezia, non sono riusciti ad approdare alla fase finale della ...

Auto elettrica - nel 2017 la Cina e Tesla hanno battuto tutti : Chevrolet 16.000 Le 10 elettriche più vendute nel mondo 1. Baic EC 38.000 2. Nissan Leaf 36.000 3. Tesla Model S 33.000 4. ZD Zhidou 33.000 5. Renault Zoe 24.000 6. Tesla Model X 24.000 7. BYD Surui ...

Migliori beauty look 2017 : quelli che ci hanno conquistato e da copiare! : ... specificando, dove possibile, che tipo di prodotti sono stati utilizzati e i tips & tricks che i make-up artist che se ne sono occupati hanno voluto condividere con il mondo! Dai trucchi ...

Necrologio sportivo : tutti i campioni che ci hanno lasciato nel 2017 : Come vuole il corso naturale delle cose, anche nel 2017 tanti campioni sportivi ci hanno lasciato, alcuni per cause naturali, altri in tragici incidenti. Ricordiamoli tutti in questo Necrologio sportivo del 2017. 1º gennaio William Craig, nuotatore statunitense (n. 1947) 2 gennaio Viktor Carëv, calciatore e allenatore di calcio sovietico (n. 1931) Jean Vuarnet, sciatore alpino e allenatore di sci alpino francese (n. 1933) 3 gennaio Enzo ...