19^ giornata Serie A | presentazione e calendario 29-30 dicembre

Pronostici Serie A / Le quote e le scommesse : quale esito esatto a Crotone? (19^ giornata) : Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per le partite della 19^ giornata di campionato. napoli verso il titolo di campione d'inverno ma serve vincere allo Scida.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 17:51:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A / Le quote e le scommesse : chi segna per primo stasera? (19^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: le quote e le scommesse per le partite della 19^ giornata di campionato. napoli verso il titolo di campione d'inverno ma serve vincere allo Scida.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 15:53:00 GMT)

Probabili Formazioni Atalanta-Cagliari - 19^ giornata Serie A 30-12-2017 : Gasperini rilancia Ilicic dal 1′ minuto a supporto delle punte. Per la difesa recupera Palomino in ballottaggio con Toloi. Gomez, senza lo squalificato Joao Pedro, sceglie la coppia d’attacco formata da Farias-Pavoletti. Smaltito il Natale, la Serie A si prepara per l’ultimo impegno del 2017 che coincide con l’ultima Giornata del girone di andata. Domani, 30 Dicembre 2017 alle ore 15:00, all’Atleti Azzurri ...

Probabili formazioni/ Roma Sassuolo : diretta tv - orario e le ultime novità live (Serie A1 19^ giornata) : Probabili formazioni Roma Sassuolo: diretta tv, orario e le ultime novità sugli 11 in campo all'Olimpico per la Serie A. Pellegrini in campo al posto di Strootman?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 05:01:00 GMT)

Probabili formazioni/ Crotone Napoli : quote e le ultime novità live (Serie A 19^ giornata) : Probabili formazioni Crotone Napoli: quote e le ultime novità live sugli 11 in campo oggi allo Scida per la Serie A. Sarri e Zenga saranno senza Mario Rui e Ajeti.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 03:14:00 GMT)

Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse sulle partite (19^ giornata) : Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per le partite della 19^ giornata di campionato. napoli verso il titolo di campione d'inverno ma serve vincere allo Scida.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 03:00:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A/ I moduli - le scelte e i dubbi degli allenatori (19^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori sugli 11 attesi in campo nella 19^ giornata di Campionato. Buffon e Palacio ancora out?(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 02:00:00 GMT)

Indisponibili e Infortunati 19^ giornata Serie A 2017/2018 : Indisponibili e Infortunati 19^ giornata Serie A 2017/2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Indisponibili E Infortunati 19^ giornata Serie A – Di seguito l’elenco completo degli Indisponibili e Infortunati delle squadre di Serie A in vista del 19° turno di campionato. ATALANTA nessuno BENEVENTO Antei (Stagione finita, operato al tendine d’achille) Iemmello ...

Squalificati e Diffidati 19^ giornata Serie A 2017/2018 : Squalificati e Diffidati 19^ giornata Serie A 2017/2018 Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Squalificati E Diffidati 19^ giornata – Ecco l’elenco completo degli Squalificati e Diffidati del 19° turno di Serie A. Squalificati ATALANTA: nessuno BENEVENTO: nessuno BOLOGNA: Poli (1 turno) CAGLIARI: Joao Pedro (4 turni) CHIEVO: nessuno CROTONE: Ajeti (1 turno) ...

Consigli Fantacalcio 19^ giornata Serie A 2017-2018 : Botto finale - i +3 di fine anno! : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 19^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… Se pensavate di dover fare a meno del Fantacalcio per l’ultima settimana di Dicembre, vi sbagliavate. E’ la novità di quest’anno la Serie A non si ferma. Cosi prima del cenone di capodanno e durante i preparativi per la festa, penserete alle vostre scelte per ...

Consigli Fantacalcio 19^ giornata Serie A 2017-2018 : Botto finale - i+3 di fine anno! : Se pensavate di dover fare a meno del Fantacalcio per l’ultima settimana di Dicembre, vi sbagliavate. E’ la novità di quest’anno la Serie A non si ferma. Cosi prima del cenone di capodanno e durante i preparativi per la festa, penserete alle vostre scelte per schierare la Fanta-formazione. E per non lasciare in panchina un bonus, vi aiuteremo con i nostri Consigli Fantacalcio. Andiamo con ordine, la 19^ Giornata di Serie ...

Probabili Formazioni Inter-Lazio - 19^ giornata Serie A 30-12-2017 : L’Inter di Luciano Spalletti è reduce da due sconfitte consecutive in Serie A, mentre la Lazio di Simone Inzaghi da una convincente vittoria con il Crotone. L’Inter di Luciano Spalletti è reduce da due sconfitte, piuttosto sorprendenti, rispettivamente contro Udinese e Sassuolo. La Lazio di Simone Inzaghi è reduce da una prestazione convincente contro il Crotone, così come dalla qualificazione alla semifinale di Coppa ...

Video Gol Leicester City-Manchester United 2-2 : Highlights e Tabellino Premier League - 19^ giornata 23-12-2017 : Risultato Finale Leicester City-Manchester United 2-2, Cronaca e Highlights, Vardy (L), Mata (MU) 2, Maguire (MU), Premier League 19^ Giornata, 23 Dicembre 2017. In svantaggio e in dieci, per l’ingenua espulsione di Amartey, il Leicester trova il pareggio a tempo scaduto con Maguire. Ecco una grande prova di cuore da parte della squadra di Claude Puel, capace di fermare il Manchester United, troppo spavaldo e sicuro di sé e che ...

Video/ Bisceglie Fondi (0-2) : highlights e gol della partita (Serie C 19^ giornata) : Video Bisceglie Fondi (risultato finale 0-2): highlight e gol della partita nella 19^ giornata di serie C. Corticchia e Corvia decidono il match nel primo tempo.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 10:40:00 GMT)