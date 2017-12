Xiaomi lancia Yeelight Voice Assistant e MADV Mini Panoramic Camera

Xiaomi lancia una campagna di crowdfunding per un power bank ZMI in acciaio inossidabile : Xiaomi ha avviato una campagna di crowdfunding per un power bank in acciaio inossidabile prodotto da ZMI, è elegante, da 6.000mAh e costa circa $38. L'articolo Xiaomi lancia una campagna di crowdfunding per un power bank ZMI in acciaio inossidabile è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Il nuovo Xiaomi Mi PowerBank 2 10.000 mAh dual-USB lanciato a 10 euro : Dalla Cina arriva il nuovo Xiaomi Mi PowerBank 2 10.000 mAh dual-USB, seconda generazione di un accessorio molto popolare L'articolo Il nuovo Xiaomi Mi PowerBank 2 10.000 mAh dual-USB lanciato a 10 euro è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi lancia un power bank da 3.000 mAh a 5 euro : Si chiama ZMI power bank Mini ed è un nuovo accessorio super economico appena lanciato da Xiaomi. Ecco le sue feature L'articolo Xiaomi lancia un power bank da 3.000 mAh a 5 euro è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi lancia un programma beta per portare Android 8.0 Oreo sui Xiaomi Mi MIX 2 : Xiaomi lancia un programma beta per testare Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi MIX 2, basata ovviamente sulla più recente MIUI 9. L'articolo Xiaomi lancia un programma beta per portare Android 8.0 Oreo sui Xiaomi Mi MIX 2 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi Mi 7 e Mi 7 Plus potrebbero essere lanciati insieme : Xiaomi Mi 7 e Mi 7 Plus dovrebbero essere lanciati in contemporanea, così da coprire le esigenze degli utenti per quanto riguarda le dimensioni L'articolo Xiaomi Mi 7 e Mi 7 Plus potrebbero essere lanciati insieme è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi parla del Q3 2017 e potrebbe presto lanciare nuove cuffie con cancellazione del rumore : Xiaomi continua a crescere secondo i dati del Q3 2017 e potrebbe presto presentare un nuovo paio di cuffie con riduzione attiva del rumore. L'articolo Xiaomi parla del Q3 2017 e potrebbe presto lanciare nuove cuffie con cancellazione del rumore è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi lancia Mi Air Purifier 2S - un nuovo purificatore d’aria dotato di funzioni smart : Nelle scorse ore è stato lanciato lo Xiaomi Mi Air Purifier 2S, nuovo purtificatore d'aria con alcune interessanti caratteristiche L'articolo Xiaomi lancia Mi Air Purifier 2S, un nuovo purificatore d’aria dotato di funzioni smart è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi lancia Mi MIX 2 e Mi A1 in Spagna e un Mi 6 con 4 GB di RAM : Prenderanno ufficialmente il via domani 8 novembre, le operazioni di Xiaomi in Spagna anche se per i primi giorni saranno limitate agli acquisti […] L'articolo Xiaomi lancia Mi MIX 2 e Mi A1 in Spagna e un Mi 6 con 4 GB di RAM è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi dovrebbe lanciare uno smartphone rugged nel 2018 : Stando alle ultime indiscrezioni, nel corso del prossimo anno Xiaomi dovrebbe lanciare uno smartphone rugged. Ecco tutti i dettagli al momento disponibili L'articolo Xiaomi dovrebbe lanciare uno smartphone rugged nel 2018 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Geekbuying lancia la promo per l’11.11 : Xiaomi Mi A1 in regalo : Geekbuying lancia la promo “Shopping Spree” per l’11 novembre (11.11) con la possibilità di vincere uno Xiaomi Mi A1 Geekbuying lancia la promo per 11 Novembre per la festa dei single e vi regala uno Xiaomi Mi A1 Anche Geekbuying, noto ed affidabile store Cinese dove noi compriamo regolarmente senza problemi, ha lanciato la sua […]

Xiaomi sta per lanciare una nuova serie di smartphone e intanto certifica Redmi 5 Plus : Xiaomi presenterà una nuova serie di smartphone il 2 novembre, nel frattempo certifica un nuovo smartphone a Taiwan, probabilmente un Redmi 5 Plus L'articolo Xiaomi sta per lanciare una nuova serie di smartphone e intanto certifica Redmi 5 Plus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi dovrebbe lanciare tre smartphone full screen entro fine anno : entro fine anno Xiaomi dovrebbe presentare tre smartphone con display full screen, con diversi processori e tagli di memoria L'articolo Xiaomi dovrebbe lanciare tre smartphone full screen entro fine anno è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.