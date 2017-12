X Factor 12 | Alessandro Cattelan ci sarà

Soul System alla finale di X Factor 11 (video) cantano Let me entertain you con i 4 finalisti e Alessandro Cattelan : TELEVISIONI Rivediamo i Soul System alla finale di X Factor 11 (voto: 8), in onda giovedì 14 dicembre su Tv8, Cielo e Sky Uno: cantano Let me entertain you con i 4 finalisti e Alessandro Cattelan. Robbie Williams, Let me entertain you: il testo Hell is gone and heaven's here There's nothing left for you to fear Shake your arse come over here Now scream I'm a burning effigy Of everything I used to be You're my rock of empathy, my dear So come ...