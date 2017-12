WhatsApp | ecco gli smartphone che dal 31 12 non saranno più supportati dall' app

WhatsApp - rischio multa salata per violazione privacy - ecco perché : L'incremento dell'utilizzo dei dispositivi mobili ha portato gli sviluppatori di molte applicazioni a lavorare notevolmente per implementarle e stare al passo con l'evoluzione tecnologica degli smartphone e dei tablet. Fra le applicazioni più utilizzate dagli utenti troviamo sicuramente Whatsapp, il noto sistema di messaggistica istantanea rappresenta oramai, insieme a Telegram e a Messenger di Facebook, uno dei sistemi di comunicazione ...

WhatsApp : dal 2018 cesserà lo sviluppo su alcuni smartphone : ecco quali : Il 2017 sta per finire e a breve ci troveremo in un 2018 che porterà tantissime novità dal punto di vista di sviluppo tecnologico. In questo 2017 ci sono stati molti passi in avanti e anche le applicazioni che installiamo quotidianamente sui nostri smartphone hanno subito diverse modifiche e aggiornamenti. È il caso di Whatsapp, l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo. Tuttavia, così come ci sono gli aggiornamenti per smartphone ...

Buone Feste - il 26 dicembre è Santo Stefano : ecco FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Ogni anno il 26 dicembre si ricorda Santo Stefano. In basso, a corredo dell’articolo, le FRASI e CITAZIONI più belle da inviare per fare gli auguri su social e app, come Facebook e WhatsApp. Di seguito un accenno alla vita del Santo. Sotto i colpi della sassaiola Stefano prega e dice: ”Signore Gesù, accogli il mio spirito”. Quando non riesce più a reggersi in piedi, piega le ginocchia e grida: ”Signore, non imputare loro ...

Buone Feste - il 26 dicembre è Santo Stefano : ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 26 dicembre 2017 si ricorda Santo Stefano. In basso, a corredo dell’articolo, i VIDEO più belli da inviare per fare gli auguri su social e app, come Facebook e WhatsApp. Di seguito un accenno alla vita del Santo. Sotto i colpi della sassaiola Stefano prega e dice: ”Signore Gesù, accogli il mio spirito”. Quando non riesce più a reggersi in piedi, piega le ginocchia e grida: ”Signore, non imputare loro questo ...

Auguri di Buon Natale 2017 e Buone Feste! Ecco FRASI - DEDICHE - CITAZIONI e FILASTROCCHE da inviare su Facebook e WhatsApp : Sul web le festività vedono un’invasione di post dedicati: su WhatsApp e Facebook saremo bombardati di FRASI, immagini e video di Auguri di “Buon Natale 2017” e “Buone Feste“. Ormai sta per scoccare “l’ora X”, ed Ecco quindi una selezione di FRASI simpatiche e significative, CITAZIONI e FILASTROCCHE da condividere con le persone care: Che tu sia orso o toro tanti Auguri di Buon Natale e di un felice e ...

Auguri di Buon Natale 2017 e Buone Feste! Ecco i VIDEO più divertenti e significativi da inviare su Facebook e WhatsApp : Le paroline che sentiamo e sentiremo di più in questi giorni? Sono certamente “Buon Natale” e “Buone Feste“: il periodo natalizio, denso di significato, è anche un’occasione per fare gli Auguri alle persone a noi care. Sul web in particolar modo, le festività vedono un’invasione di post dedicati: su WhatsApp e Facebook tutti veniamo bombardati da frasi, immagini e VIDEO. Ecco di seguito una selezione di VIDEO ...

WhatsApp : ecco alcuni utili consigli per risparmiare memoria : WhatsApp si è posizionata ormai fra le applicazioni più scaricate dai consumatori sui propri smartphone. Il servizio di messaggistica è usato per conversare attraverso lo scambio di messaggi di testo, video ed audio, da condividere fra due utenti separati anche da diversi chilometri, lo stesso avviene per le chat con più utenti attraverso i gruppi, da creare facilmente sul proprio smartphone. consigli per diversi utenti L'applicazione di ...