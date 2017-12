Wall Street continua sotto il segno dell' incertezza

Wall Street attesa poco mossa : attesa all'insegna dell'incertezza la borsa di Wall Street come anticipato dai futures poco mossi. Dal fronte macro, le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione settimanali sono risultate ...

Wall Street apre in rialzo : Dow Jones +0 - 05% - Nasdaq +0 - 06% : Apertura in territorio leggermente positivo per la Borsa di New York. A Wall Street il Dow Jones sale dello 0,05% a 24.760,20 punti, il Nasdaq avanza dello 0,06% a 6.940,17 punti mentre lo Standard ...

Borsa - Wall Street apre debole : Dow Jones -0 - 02% - Nasdaq - 0 - 5% : Apertura debole per Wall Street, con il Dow Jones che perde lo 0,02% a 24.753,60 punti, mentre il S&P 500 cede lo 0,1% a 2.680,67 punti e il Nasdaq e' in calo dello 0,5% a 6.925,04 punti. Apple in ...

Le incognite sull'iPhone X frenano Apple a Wall Street : MILANO - I rumours su un possibile taglio delle previsoni di vendita per iPhone X, l'ultimo prodotto di casa Apple, azzoppano l'azienda di Cupertino a Wall Street. Il titolo perde in avvio quasi tre ...

Apple soffre a Wall Street : domanda debole per l'iPhone X? : New York, 26 dic. (askanews) - Il titolo Apple cede il 2,5% nel pre-mercato a Wall Street su voci secondo cui il gruppo californiano sta vivendo una domanda debole del suo iPhone X, il dispositivo di ...

Bitcoin crolla del 30% mentre Wall Street si prepara al trading delle cripto : Il motivo, spiegano dalla banca, è per 'venire incontro al crescente interesse dei clienti verso il mondo delle criptovalute, faremo del nostro meglio per soddisfarle'. Ed è solo l'ultimo degli ...

Wall Street : previsto avvio in leggero rialzo - focus su dati macro : Il maggior produttore di articoli sportivi al mondo ha riportato nel secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2018 un aumento del fatturato del 5% a 8,55 miliardi di dollari, ma un utile netto in ...

Le borse europee chiudono in rialzo - complice la performance positiva di Wall Street. : A Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,59%, lo spread Btp-Bund si attesta a 149 punti base.Maglia rosa per Londra +1,05%, positive Parigi +0,62% e Francoforte +0,31%, bene Madrid +0,95% nel giorno ...

Borsa : Wall Street da' la scossa all'Europa - Milano chiude a +0 - 6% : Nessun contraccolpo dalla revisione al ribasso del pil Usa del terzo trimestre (+3,2%), che e' comunque la miglior performance per l'economia di Oltreoceano da inizio 2015. Cosi', in attesa del ...

Borsa : Europa in rialzo dopo Wall Street : MILANO, 21 DIC - Borse europee in lieve rialzo dopo l'avvio di Wall Street a seguito di dati Usa in parte migliori delle stime, come l'indice della Fed di Filadelfia e in parte peggiori, come il Pil ...

Wall Street : apertura in rialzo - focus su effetti riforma fiscale : Intanto sono arrivate prove che l'economia Usa e' in buona salute: il Pil del terzo trimestre e' cresciuto del 3,2%, lo 0,1% in meno rispetto alle stime ma comunque il dato migliore da inizio 2015. ...

Wall Street resta al palo : (Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 24.726,65 punti; sulla stessa linea, incolore lo S&P-500 , che archivia la seduta a 2.679,25 punti, sui ...

Micron Technology sorprende gli analisti. Titolo corre a Wall Street : (Teleborsa) - La trimestrale migliore delle attese continua a sostenere Micron Technology . Il produttore di memory chip sta correndo al Nasdaq di Wall Street con un guadagno del 4,46%. Ieri sera a ...

