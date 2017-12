Vincenzo Montella | accordo di massima per la panchina del Siviglia | c' è l' accordo con il

Vincenzo Montella sarà il nuovo allenatore del Siviglia : La dirigenza del Siviglia ha comunicato di aver raggiunto un principio di accordo con l’ex allenatore del Milan Vincenzo Montella: il suo ingaggio con il club — attualmente quinto nella Liga spagnola — non è ancora ufficiale a tutti gli The post Vincenzo Montella sarà il nuovo allenatore del Siviglia appeared first on Il Post.

Vincenzo Montella - il Siviglia sulla sua panchina : Potrebbe essere nella Liga la prossima panchina di Vincenzo Montella . L'allenatore campano è stato infatti contattato dal Siviglia dopo l'esonero di Eduardo Berizzo. Nella lista della dirigenza ...

