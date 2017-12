Video Parma Spezia 0-0 | highlights della partita Serie B 21^ giornata

DIRETTA / Parma Spezia (risultato finale 0-0) streaming Video e tv : Buon pari per i Crociati : DIRETTA Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 22:22:00 GMT)

Diretta / Parma Spezia (risultato live 0-0) streaming Video e tv : I Ducali resistono in 10! : Diretta Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:59:00 GMT)

DIRETTA / Parma Spezia (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Ci prova l'atalantino Pessina! : DIRETTA Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:33:00 GMT)

Diretta / Parma Spezia (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Espulso capitan Lucarelli! : Diretta Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:15:00 GMT)

DIRETTA / Parma Spezia (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Le squadre continuano a studiarsi : DIRETTA Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 20:52:00 GMT)

DIRETTA / Parma Spezia (risultato live 0-0) streaming Video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 20:02:00 GMT)

Diretta / Parma Spezia streaming Video e tv : probabili formazioni - protagonisti attesi - quote e orario : Diretta Parma Spezia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 18:56:00 GMT)

Parma Spezia / Streaming Video e diretta tv : quote - testa a testa - probabili formazioni e orario : diretta Parma Spezia: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 16:51:00 GMT)

PARMA SPEZIA / Streaming Video e diretta tv : quote - orario e probabili formazioni. L'arbitro è Ros : diretta PARMA SPEZIA: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 12:50:00 GMT)

Parma Spezia/ Streaming Video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Parma Spezia: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 08:36:00 GMT)

Video/ Bari Parma (0-0) : highlights della partita (Serie B 20^ giornata) : Video Bari Parma (risultato finale 0-0): gli highlights della partita della 20^ giornata della Serie B. Deludente pareggio a reti bianche al San Nicola.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 09:16:00 GMT)

DIRETTA / Bari Parma (risultato finale 0-0) streaming Video e tv : Deludente pareggio a reti bianche : DIRETTA Bari Parma streaming video e tv. Uno degli incontri-clou della 20esima giornata di Serie B sarà al San Nicola: probabili formazioni, orario, quote, risultato live(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 22:42:00 GMT)

Bari Parma (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Micai salva fermando Baraye : Diretta Bari Parma streaming video e tv. Uno degli big-match della 20esima giornata di Serie B: probabili formazioni, orario, quote, risultato live.

DIRETTA / Bari Parma (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Micai salva fermando Baraye : DIRETTA Bari Parma streaming video e tv. Uno degli incontri-clou della 20esima giornata di Serie B sarà al San Nicola: probabili formazioni, orario, quote, risultato live(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 21:50:00 GMT)