Video Newcastle Manchester City 0-1 | highlights e gol della partita Premier League

Altre notizie : Video Newcastle ...

: Risultato Finale0-1, Sterling (MC), Cronaca eGol,27 Dicembre 2017. Il Manchestercontinua a vincere, e approfittando del pareggio dello United, allunga in cima alla classifica e sembra ormai irraggiungibile nella corsa al titolo per la, anche grazie per l’1-0 di questa sera contro ilUnited. LE SCELTE –che si copre con un 5-4-1 con il ...

: Risultato Finale, Cronaca eGol,27 Dicembre 2017. Il Manchestercontinua a vincere, e approfittando del pareggio dello United, allunga in cima alla classifica e sembra ormai irraggiungibile nella corsa al titolo per la, anche grazie per l’1-0 di questa sera contro ilUnited. LE SCELTE –che si copre con un 5-4-1 con il solo Joselu in ...