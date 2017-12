Video Milan Inter 1-0 dts | highlights e gol della partita Coppa Italia | quarti

Milan Inter 1-0 - quarti di finale TIM Cup 2017-2018 [Video HIGHLIGHTS] : Il Milan si qualifica per le semifinali di Coppa Italia battendo l'Inter 1-0 ai supplementari grazie a un gol di Patrick Cutrone al 104'. L'articolo Milan Inter 1-0, quarti di finale TIM Cup 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video Gol Milan – Inter 1-0 : Highlights e Tabellino Coppa Italia 27-12-2017 : Risultato finale Milan-Inter 1-0, Cutrone: Cronaca e Video Gol, Quarti di Finale 27 dicembre 2017. Partita che inizia in maniera sorniona, nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento. Qualche occasione in più per i rossoneri. La prima vera azione da gol, costruita dalla squadra di Gattuso è un colpo di testa di Kalinic, pallone deviato in angolo da Handanovic. L’Inter pensa soprattutto a farsi “schiacciare” ...

Coppa Italia - Highlights Milan-Inter 1-0 : Cutrone regala la semifinale ai rossoneri (Video) : Coppa Italia, Highlights Milan-Inter 1-0: Cutrone regala la semifinale ai rossoneri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Coppa Italia, Highlights Milan-Inter- Il Milan, dopo aver perso in campionato con l’Atalanta, scende in campo per sfidare un Inter reduce da due sconfitte consecutive. Il derby di Coppa Italia viene vinto dai rossoneri per 1 a 0. ...

AUTOGOL DI DONNARUMMA ANNULLATO DAL VAR/ Video - Milan-Inter fischiato fuorigioco a Ranocchia : AUTOGOL di DONNARUMMA ANNULLATO dal Var, polemiche in Milan-Inter con i nerazzurri fermati dalla tecnologia per un fuorigioco di Andrea Ranocchia abbastanza evidente.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:56:00 GMT)

Milan - vittoria nel derby per uscire dalla crisi : Gattuso vuole una svolta Video : 4 Il derby della Madonnina [Video] è sempre la partita più sentita dai tifosi, ma quello di questa sera di Coppa Italia avra' un’importanza particolare, soprattutto per il #Milan: la squadra di Gattuso è infatti in piena crisi, arriva da due sconfitte di fila in campionato e non riesce ad uscire da una crisi che sembrava infinita. Lo stesso tecnico rossonero ha fatto capire benissimo ieri quanto conta la gara di questa sera contro ...

